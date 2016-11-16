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YENİLENEBİLİR ENERJİDE 18 BİN MEGAVAT DAHA YOLDA

16 Kasım 2016 Çarşamba 11:01
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Türkiye'deki toplam kapasitesi 18 bin megavatı bulan yenilenebilir enerji kaynaklarına lisanslandırma ve ön lisanslandırma yapıldı, bu kapasitenin bir kısmına ise proje onayı verildi

YENİLENEBİLİR ENERJİDE 18 BİN MEGAVAT DAHA YOLDA
ANKARA (AA) - Türkiye'de orta vadede yenilenebilir enerji kaynaklarından 18 bin 23 megavatlık kapasite artışı gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, zengin temiz enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak ve yeni istihdam alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

2002'de 12 bin 277 megavat olan olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü yüzde 172 artarak 2016 Eylül sonu itibarıyla 33 bin 352 megavata ulaştı. Bu dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı ise 34 milyar kilovatsaatten 70,2 milyar kilovatsaate çıktı.

Son dönemlerde Türkiye'deki toplam kapasitesi 18 bin 23 megavatı bulan yenilenebilir enerji kaynaklarına lisanslandırma ve ön lisanslandırma yapıldı. Bu kapasitenin bir kısmına ise proje onayı verilerek, orta vadedeki arz güvenliği hedefi güçlendirildi. 

Mevcut yenilenebilir enerji kapasitesini daha da arttırmayı planlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hidroelektrikte 6 bin 500 megavatı daha lisanslandırırken, 3 bin 500 megavatlık projeye de ön lisans verdi.

Güneş enerjisinde de 13 megavata sahip iki proje lisanslandırıldı. Toplamda 243 megavatlık 24 projeye ön lisans verilirken, 332 megavatlık 23 proje de önlisans alma aşamasına geldi. Ayrıca, güneş enerjisinde toplamda 4 bin 22 megavata sahip 4 bin 966 projeye de onay verildi.

Rüzgar enerjisinde devredeki 5 bin 218 megavatlık kapasiteye ek olarak, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) şu an tesis aşamasında olan 2 bin 500 megavatlık santrallere ilişkin bağlantı anlaşması imzaladı. 

Öte yandan, jeotermal enerjide de 247 megavata lisans, 326 megavatlık kapasiteye de ön lisans verildi. Bu miktar, biyokütle kaynaklarında 140 megavat olarak planlandı.

Anadolu Haber Ajansı
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