Yeni Peugeot Expert Traveller ile Fikirlere Yol Aç

9 koltuğa kadar farklı oturma kombinasyonlarına sahip iç mekan ve kimi bu sınıfta benzersiz zengin ekipman seviyesiyle Peugeot Expert Traveller bir yandan yaşamı kolaylaştırırken, diğer yandan ise bu günlük kullanıma uygun bir yapıyı beraberinde getiriyor. Yeni Peugeot Expert Traveller, 133.000TL’den başlayan fiyatlarla Ekim ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Peugeot binek otomobil ürün gamını Yeni Peugeot Expert Traveller ile taçlandırıyor. Güçlü ve şık bir tasarıma sahip olan Peugeot Expert Traveller yolculuk ve geniş yaşam alanı kavramlarını modern bir vizyonla ifade ediyor. 5,30 m uzunluğa sahip olan Peugeot Expert Traveller bu sınıfta nadir görülen sadece 1,9 metre tavan yüksekliği ile kapalı otoparklara girme avantajı sunuyor ve şehir içi de dahil günlük kullanım şartlarında rahat bir sürüş sunuyor.





Markanın sınıf atlama stratejisine uygun olarak üst ekipman seviyesiyle sunulan Peugeot Expert Traveller yolcularına üst seviye konfor vaat ediyor. Tasarımını Peugeot binek otomobillerinin genetik kodlarından alan Peugeot Expert Traveller yaşama alanı ve konfor seviyesiyle örneğin VIP yolcular ve bagajlarının transferi gibi yolcu taşımacılığı yapan profesyonellerin bütün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. İster alışverişe gitmek, isterse seyahat etmek, isterse de bir dağ bisikleti gezintisi için arkadaşlarla kaçamak yapmak, Peugeot Expert Traveller bütün durumlara rahatlıkla adapte oluyor.





Farklı kullanım kombinasyonları sunan koltuk sistemi sayesinde Peugeot Expert Traveller gezme, hobi veya spor olmak üzere farklı kullanım beklentilerine adapte olabiliyor. Peugeot Expert Traveller’in güçlü ve zarif hatlara sahip modern tasarımı üst ekipman seviyelerinde sunulan Xenon far ve 17 inçlik alaşım jantlarla daha da artıyor. Kapı açılır açılmaz, yolcuları aydınlatmalı kapı eşikleri, kaliteli malzemelerle bezenen premium iç mekan karşılıyor. Standart olarak sunulan elektrikli sürgülü yan kapılar arka koltuk yolcularının araca binişini kolaylaştırırken opsiyon olarak eller serbest kumandalı sürgülü yan kapılar sunuluyor.





Yolcular için üst sınıf konfor

Peugeot Expert Traveller yolcularına son derece prestijli bir dış tasarım sunuyor. Platformunun mükemmel mimari verimliliği sayesinde, Peugeot Expert Traveller 9 kişilik yaşam alanı ve 1.300 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Söz konusu bagaj hacmi tamamen çıkartılabilen 2. ve 3. sıradaki koltuklar ile 4.900 litreye kadar arttırılabilirken, 3. sıraya giriş kolaylığı da dikkat çekiyor. Basit bir hareketle öne doğru katlanan koltuk mekanizması sayesinde arka koltuk sırasına geçiş için son derece geniş bir açıklık ortaya çıkıyor.





Peugeot Expert Traveller’da 2 ve 3. sıradaki arka yolcu koltuklarının, 2/3-1/3 oranında yatabilen, katlanabilen ve tamamen çıkarılabilen özelliği sayesinde, istenen her ihtiyaca cevap verecek bir modülerlik sunuluyor. Kullanım kombinasyonuna göre sadece ön koltuklar ve devasa bir kargo alanı devreye girerken arka koltukların sırtlıklarının katlanmasıyla 3,5 metrelik bir yükleme alanı elde edilebiliyor. Ekstra karartılmış arka camlar yolcuların mahremiyetini korurken perdesi bağımsız olarak açılabilen iki parça cam tavan daha aydınlık bir yaşam alanı ve gökyüzüne doğru panoramik bir görüş sunuyor.





LED ambiyans aydınlamasına, bireysel okuma lambalarına ve yumuşak üfleme özelliğine sahip üç bölgeli iklimlendirme kontrolünün entegre edildiği çok fonksiyonlu tavan standart olarak sunuluyor. Her türlü mobil cihazın şarj edilmesi için iç mekanın farklı noktalarında 12V prizi ve bir adet USB soketi dağıtılmış durumda.

Günlük kullanım kolaylığı için

Bu sınıfta nadir bir donanım olan bagaj kapağından bağımsız açılan arka cam, örneğin bagaj kapısını açmak için yeterli alan olmayan durumlarda bagaja erişimi kolaylaştırıyor ve opsiyon olarak sunuluyor. Peugeot Expert Traveller’da kabin içine dağıtılan toplam 74 litreye kadar açık veya kapalı saklama alanı bulunuyor. Üstte 5 adet 0,5 litrelik su şişesini alabilen soğutmalı 7 litrelik ve altta 5 litrelik olmak üzere yolcu tarafında 2 torpido gözü bulunuyor.





Bunun dışında tablet veya akıllı telefonu gizlemek üzere 5 litrelik A4 formatında kapalı göz de torpido gözünün üstünde yer alıyor. Gösterge panelinin iki yanında yer alan 2 bardaklığın her birine 0,5 litrelik birer şişe sığarken, orta konsolda ufak eşya saklama gözü yer alıyor. Her iki ön kapıda 1,5 litrelik 2 şişeyi alabilen 8 litrelik kapı cebi bulunuyor. Her bir sürgülü yan kapı içinde 5 litrelik saklama gözü yer alıyor. İkinci koltuk sırasındaki 2 kişilik koltuk düzeninde 0,5 litrelik 6 şişeyi alabilen 8 litrelik saklama gözü sunuluyor.

Kabine girişi kolaylaştırmak için

Eller serbest sürgülü yan kapılar eller doluyken bile açılıp kapanabiliyor. Bu sınıfta benzeri olmayan bu opsiyonel donanım basit bir ayak hareketi ile sürgülü yan kapıları açıyor. Kapıları otomatik olarak kapatan sistem aynı zamanda aracı otomatik olarak kilitliyor. Standart olarak sunulan otomatik sürgülü sağ kapı sürücünün hayatını ve yolcuların kabine girişini kolaylaştırmak için gerek ön koltuklardan gerekse 2. sıra koltuklarındaki bir buton yardımıyla kumanda edilebiliyor.

