YENİ NESİL MİLLİ YÜK VAGONU TANITILDI

SİVAS (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, demiryolu sektöründe sadece taşımacılık değil, imalat alanında da lokomotif, yolcu vagonu, yük vagonu ve yan sanayide gelinen noktanın önemine dikkati çekerek, "(Kara tren gecikir) döneminden 'hızlı tren yetişir' dönemine adım atmış olmak da önemli." dedi.





Bakan Arslan, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) tarafından üretilen "Yeni Nesil Milli Yük Vagonu"nun Sivas'taki üretim tesisinde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, TÜDEMSAŞ'ın değerli çalışanlarını saygı ve minnetle alkışladığını ve selamladığını dile getirdi.

"Çünkü onların inanması önemliydi" diyen Arslan, TÜDEMSAŞ çalışanlarının, 1,5 asırdır bu ülkenin demiryolları sektörünün geldiği noktayı, en çok da TÜDEMSAŞ'ın çıkış noktasından bugüne geliş noktasını bilip, bu bayrağı daha yukarıya taşımak adına ortaya koydukları gayretin önemine işaret etti. Arslan, "O yüzden onlara çok çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Arslan, İstiklal mücadelesinin en önemli günlerinde, ülkenin baykuşlar tarafından bölünmeye çalışıldığı dönemde "Anadolu coğrafyasının her yeri Sivas'tır" diyerek millet olma, milli birlik olma şuuruyla mücadele başlatan Sivas'ta böyle bir projenin tanıtımında olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

- "Artık lider bir ülkeyiz"

Tüm dünyanın "Artık kendinden emin ve gücüne inanan bambaşka bir Türkiye ile muhatabız" dediğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Çok değil, bir hafta önce muhatabım Koreli bakanla konuştuğumda çok net söylediği bir ifade vardı; 'Siz farkında olmayabilirsiniz ama dünya Türkiye'nin son 15 yıl içinde katettiği mesafenin çok bir net şekilde farkında. Bu mesafe ki sizin bölgenizde sizi lider hale getiriyor. Sizin bölgenizde sizi cazibe merkezi haline getiriyor. O yüzden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaparken Türkiye ile beraber olmak istedik ama bu bir ilktir, biz Türkiye ile beraber burada daha nice projelerin içerisinde yer alır, bu coğrafyadan etraftaki coğrafyalara hizmet üretmek istiyoruz.' Dolayısıyla Türkiye'nin geldiği noktanın en iyi göstergelerinden biri. Ekonomisiyle, kalkınmışlığıyla daha da önemlisi hem coğrafyasına hem de dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkmasıyla artık lider bir ülkeyiz. Elbetteki lider ülkenin hedefleri olmalı, bu hedefler doğrultusunda da emin adımlarla yürümeli. Elbetteki dünyayı takip eden değil, dünyayla gelişime ayak uyduran bir Türkiye olmalı. Bunu bilip bu düstur üzerine sorumlusu olduğumuz bakanlıkta da ulaştırma altyapılarını, türü hiç önemli değil, demiryolu, denizyolu, karayolu, havayolu, haberleşme, ulaştırma altyapılarında geldiğimiz noktada Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkeleri arasına taşımış olmak bizi ziyadesiyle memnun ediyor."

Arslan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati çekerek, "Avrupa ile Asya arasında köprü konumundaki Türkiye'nin bütün bu taşıma türlerini birbirine entegre ederek, lojistik merkezleriyle entegre etmek, böyle bir Türkiye'yi planlamak çok önemliydi." dedi.

Bakanlık olarak 2002 yılında planladıkları birçok şeyi 15 yılda gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, bunun yetmeyeceğini ifade etti.

Bakan Arslan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın omuzlarına yüklediği çok önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, "Bu sorumluluğu yerine getirmek adına hedefleri büyük koyduk, yetmez diyoruz. İnşallah demiryolu sektörü başta olmak üzere bütün sektörlerde ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağız." diye konuştu.

Avrupa'nın 6, dünyanın 8'inci yüksek hızlı trenine sahip ülke olmanın önemli olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Demiryolu sektöründe sadece taşımacılık değil, imalat alanında da lokomotif, yolcu vagonu, yük vagonu ve yan sanayide geldiğimiz nokta çok önemli. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Daha da önemlisi 'kara tren gecikir' döneminden 'hızlı tren yetişir' dönemine adım atmış olmak da önemli. Bu konuda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bir şeyi daha önemsiyoruz. Avrupa ile Asya arasında özellikle uluslararası taşımacılıkta en kısa, en kestirme, maliyeti en düşük orta koridoru oluşturmak ülkemiz için önemli. Orta koridorun tamamlayıcısı olarak Marmaray'ı yaptık, Bakü-Tiflis-Kars bitmek üzere ama sadece bir koridoru yapmak sadece Kapıkule'den Halkalı'ya gelmek, İstanbul'dan Ankara'ya gelmek yetmez dedik."

Anadolu Haber Ajansı