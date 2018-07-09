Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
99253
ALTIN
188.814
DOLAR
4.6721
STERLİN
6.2002
EURO
5.4907

YENİ KABİNEYE PİYASALARDAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıkladığı yeni kabineye piyasalar sert tepki verdi.

YENİ KABİNEYE PİYASALARDAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıkladığı yeni kabineye piyasalar sert tepki verdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:48
5163 Okunma
YENİ KABİNEYE PİYASALARDAN SERT TEPKİ

Kararın açıklandığı saatte Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ilk bir buçuk saatte Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Kabine açıklanmadan önce 4,58 TL civarında olan dolar, sonrasında 4,7484'ü gördü.

Euro 5,38'den 5,58'e İngiliz sterlini ise 6,05 civarından 6,28'e yükseldi.

Ekonomi çevreleri, önceki kabinede Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer alıp almayacağını merak ediyordu.

Yeni kabinede Şimşek'e yer verilmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak, ekonomi yönetiminde kilit role sahip olacak Hazine ve Bakanlığı'na getirildi.

Kaynak: bbc.com

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emlak Konut GYO'dan 2018'de de rekor satış
Emlak Konut GYO'dan 2018'de de rekor satış
EKONOMİ KURUMLARI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE UYUMLAŞTIRILIYOR
EKONOMİ KURUMLARI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE UYUMLAŞTIRILIYOR
İŞTE YENİ EKONOMİ YÖNETİMİ
İŞTE YENİ EKONOMİ YÖNETİMİ
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim