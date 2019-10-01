"Yeni Ekonomi Programı" açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ını (YEP) açıkladı. YEP'in açıklanmasıyla 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programı tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından önemli satır başları;

"2020 yılı için yüzde 9,8 olarak koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik. 2021'de yüzde 6, 2022'de de yüzde 4 enflasyon hedefliyoruz" diyen Berat Albayrak "Bu yıl bütçe dengesinde program hedefinin malum biraz geride kaldık. Ekonomideki yavaşlama en önemli faktörlerden. Böylesi zor bir dönemde ekonomiyi desteklemek, enflasyondaki mücadelede hedeflerimize ulaşmakta özellikle ithalatı frenlemeye yönelik adımlar atmamız kaçınılmazdı" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Avrupa ekonomisinin küçülmesinde dengelenme hedefi başarı ile uygulandı. IMF yalanları ve felaket senaryoları ile tüm toplumda korku hakim kılınmaya çalışılıyor. Ülkemizin potansiyeline her zaman güvendik.

Rahatlamanın çok daha iyi olacağına hep inandık. Bu duruşumuz birilerini rahatsız etti. Milletimizle birlikte büyük badirenin etkilerini bir yıl gibi kısa bir sürede geride bıraktık. Bu yılki programın ana temasına ‘değişim başlıyor’ dedik. Artık ülkemizin bir üst lige çıkması için bu değişimi inanarak gerçekleştirebiliriz.

“DENGELENME SÜRECİNDE TÜRKİYE KÜÇÜLMEDİ”

"Yaşanan kur ataklarının ardından resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif bir büyüme ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Ciddi bir dengelenme sürecinde Türkiye küçülmedi. Son iki büyüme rakamı bunu ortaya koydu. 2009 yılında neden bu kadar küçülürken cari fazla veremedik?"

“ÖZEL TÜKETİMDE İVMELENME BEKLİYORUZ”

"Doktora tezlerinde irdelenecek diğer ülkelere örnek bir bir yıllık dengelenme süreci yaşadık. Özellikle yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde ivmelenme bekliyoruz. Makro ekonomik göstergelerin hemen hemen hepsinde o döneme geldik. Kur ataklarının piyasalarda tamamen hissedildiği dönemi diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda görüyoruz."

“ENFLASYONU YÜZDE 5’İN ALTINA ÇEKMEK TEMEL HEDEF OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”

"2019 yılında ekonomide daralma malumunuz genel kabüldü. Bankalar kredilerde aşırı ihtiyatlı davrandı. Faiz maliyetlerinden dolayı yatırımlar azaldı. Birilerini üzecek bir şekilde yumuşak inişi sağladık. Bir süre daha bunu sürdürdükten sonra programımızı ikinci faza taşıyacağız. 2019-2021 dönemini kapsayan programda 112 maddeden oluşan eylem planı hazırlamıştık. Bu dönemde özellikle ekonomide temel mücadele alanlarında enflasyon gelecek. Eğer ekonomide güçlü bir Türkiye ideali ortaya koyuyorsak, bunlar enflasyonu yüzde 5'in altına çekmeden gerçekleşmesi çok zor. Enflasyonu yüzde 5'in altına çekmek temel hedef olmayı sürdürüyor."

ENFLASYON HEDEFLERİ

"2019'u yüzde 12'lik enflasyon tahmini ile geride bırakmayı hedefliyoruz. 2020 yüzde 9.8'di yüzde 8 oldu. 2021 yüzde 6, 2022'de yüzde 4.9'luk enflasyon hedefliyoruz."

“SERA YATIRIMLARINI TEŞVİK EDECEĞİZ”

"Merkez Bankası'na güçlü destek vermeyi sürdüreceğiz. Enflasyon yapışkanlığına karşı önemli başarı elde ettik. Fiyatlama davranışlarında olabilecek bozulmalara karşı sağlam bir duruş sergiledik. Para politikasının etkinliğini kazanmasıyla fiyat ve vergi desteklerini sona erdirdik. ÜFE ve TÜFE arasındaki makası kapatarak süreci tamamladık. Gıda enflasyonu ile mücadele için sulama yatırımları sebze meyve fiyatlarında dalgalanmanın önlenmesi için sera yatırımlarını teşvik edeceğiz."

“YILI CARİ FAZLA VEREREK KAPATACAĞIZ”

"Kamunun yönlendirdiği fiyatlarda YEP enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapacağız. 2019 yılı için cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'tü, bu yıl cari fazla vererek yılı kapatacağız. Talepteki değişimle birlikte cari dengede açık vereceğimizi biliyoruz. 2020 yılı için cari açıkta milli gelire oran yüzde 1.2, 0.8., 2021. 2020'de sıfıra indirmek için çalışacağız. Burada kilit kelime, değişim…"

“LÜKS TÜKETİME YÖNELİK TEDBİRLER DEVAM EDECEK”

"Dış ticarette sağladığımız dönüşüm, cari açıktaki kazanımların temelini oluşturuyor. 2020 yılında lüks tüketime yönelik tedbirler devam edecek. İthal ara malların üretimi konusunda çalışmalar sürüyor. İVME paketi ile başlattığımız ihracatı ve yerlileştirmeyi sağlayan kredi politikası genişleyerek ve artarak devam edecek. Bunun yanında Türkiye Varlık Fonu cari dengeyi güçlendiren sabit sermaye yatırımları ile birlikte bu sürece katkıda bulunacak."

DAHA ÇOK KAZANANDAN DAHA ÇOK VERGİ

"Bu yıl bütçe dengesinde program hedefinin üzerinde kaldık. Gelirlerimiz hedeflerimizin altında kaldı. Böylesi zor bir dönemde ekonomiyi desteklemek cari açığı azaltmak için özellikle ithalatı frenlemeye yönelik adımlar kaçınılmazdı. Her halükarda bütçenin milli gelire oranını yüzde 3'ün altında tutacağız. Vergi adaleti sağlayacağız. Daha çok kazanandan daha çok vergi alınmasının önünü açacak bir vergi reformu adımını atmaya başlıyoruz. KİT'leri verimlilikleri artacak şekilde yeniden yapılandırıyoruz. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artıran bütçeyi hayata geçireceğiz. Yine vergi reformu ile birlikte vergi tahsilat oranını artırmak amacıyla önemli değişiklikler yapıyoruz. Sektör bazlı eğitimler veriyoruz."

“BÜYÜMEDE HEDEFİN UZAĞINDA KALACAĞIZ”

"Tüm alanlardaki hedeflerimizle uyumlu kazanımlarımızı riske atmayacak bir büyüme hedefliyoruz. Yüzde 2.3'lük hedefin biraz uzağında kalacağız. 2020 yılının bir önceki yıldaki 3.5 büyüme rakamını yüzde 5 ile başlayıp sürdürülebilir bir büyüme oranını devam etmeyi hedefliyoruz. Ekonomik aktivitedeki oranla iyileşmeye başladı."

YENİ EKONOMİ PROGRAMI NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye Yerleşkesi'nde saat 11.00'de düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda bir yıl geride kalırken, programda ekonomide dengelenme süreci vurgusu yapılmış ve yapısal reform adımları atılmıştı.

Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP'in Bakan Albayrak tarafından duyurulması öngörülüyor. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlanan planda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeleri ve hedefler de yer alacak. Özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak program, son yıllarda sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunacak.

YEP'in açıklanmasıyla 2020 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.

YEP ile uyumlu olmak üzere gelecek 3 yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren Orta Vadeli Mali Plan da Resmi Gazete'de yayımlanacak.