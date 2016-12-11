YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN İKİNCİ RANDEVU

ANKARA - ÖZCAN YILDIRIM

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) istenen ekonomik ve sosyal göstergelere ilişkin bilgiler değerlendirilecek.

Yaklaşık 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından, yarın ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlık yapması beklenen komisyonda, Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık edecek.

Bu toplantıda Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK'ten istenen ekonomik ve sosyal göstergelere ilişkin veriler değerlendirilecek.

Ayrıca Çalışma Genel Müdürlüğü yetkilileri, SGK'dan gelen prime esas kazancın sigortalı sayısına dağılımını gösteren rakamı, komisyonla paylaşacak.

İlk toplantıda ne olmuştu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek yıl geçerli olacak asgari ücret kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ve Bakan Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında geçen salı günü yapmıştı.

Müezzinoğlu toplantıda, "Geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir." ifadesini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti.

Türk-İş heyetine başkanlık eden Irgat "Yeni yılda net bin 600 lira talep ediyoruz." derken, TİSK heyetine başkanlık yapan Demir, geçen seneki yüksek artış nedeniyle yeni yılda zamma sıcak bakmadıklarını dile getirmişti.

Anadolu Haber Ajansı