YELLEN’IN METNİ AÇIKLANDI, DOLAR YENİ REKOR GÖRDÜ

Geçtiğimiz hafta FED üyelerinin Aralık ayında faiz artışı olabileceğine yönelik mesajlar vermesi sonrası gözler Amerika Merkez Bankası (FED) başkanı Janet Yellen’a çevrilmişti. FED başkanı Janet Yellen kısa vade içinde faiz artışı olabileceğine ifade etti. Aynı zamanda Yellen, para politikasında sıkılaşma sürecinin yavaş olmasının gelecekte daha hızlı bir faiz artışına neden olabileceğini belirtti. Yellen’in açıklamaları sonrası aralık ayında FED’in 25 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirme ihtimalinin % 90 seviyelerinin üzerine çıktığını gördük. Yellen’ın kısa vadede faiz artışı olabileceğini ifade etmesi sonrası genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kayıpları hızlandı. Dolar/TL kurunda yeni rekor seviyeler görüldü.

Geçtiğimiz Yıl FED Sonrası Dolar Değer Kaybetmişti

Piyasalar geçtiğimiz yılın Kasım ayında benzer şekilde FED’in faiz ihtimalini % 100’e yakın ihtimalle fiyatlamaya başlamıştı. Ancak, FED ’in faiz artışı sonrasında doların hızlı değer kaybettiğini gördük. Piyasalar bu beklentiyi önceden fiyatlarken gerçekleşmesi sonrası bu beklentiyi satabilir. Bu yüzden FED’in Aralık ayı toplantısı önemli olacak. Dolar TL paritesine baktığımızda 3.300 seviyesi önemli destek olma özelliğini sürdürüyor. Düşüşlerin başlayabilmesi için bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi önemli olabilecektir. 3.30 seviyesinin üzerinde 3.3450 – 3.3500 direnç bölgesi gündeme gelebilir. Psikolojik seviye olan 3.3500 bölgesinden bir miktar aşağı yönlü hareketler gözlemlenebilir.