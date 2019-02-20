YD-ÜFE yüzde 1,83 yükseldi

TÜİK, Ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre; ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen YD-ÜFE, Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 1,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,57 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,15, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,85 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 14,95 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,80 ile içecekler, yüzde 4,35 ile deri ve ilgili ürünler sektöründe kaydedildi.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ise Ocak'ta en fazla aylık artış enerji mallarında, en fazla yıllık artış ise dayanıklı tüketim mallarında görüldü.