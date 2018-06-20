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YAZLIK EVLERE TALEP ARTIYOR

RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan’ın verdiği bilgilere göre, yerli turistler maliyet ve doluluk oranları gibi nedenlerle yazlık ev kiralamayı tercih ederken, yabancılar satın almaya yöneliyor.

YAZLIK EVLERE TALEP ARTIYOR

RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan’ın verdiği bilgilere göre, yerli turistler maliyet ve doluluk oranları gibi nedenlerle yazlık ev kiralamayı tercih ederken, yabancılar satın almaya yöneliyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:56
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YAZLIK EVLERE TALEP ARTIYOR

RE/MAX Türkiye’nin yazlık konutlara ilişkin verilerini paylaşan RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan, yazlık konutlara ilginin artarak sürdüğünü söyledi. Karahan, “Yazlık konutta yabancılar satın almayı tercih ederken, yerli turistler arasında kiralama yöntemi öne çıkıyor” dedi.

Turizmdeki hareketliliğin konaklama fiyatlarına yansıdığını, bu durumun da özelikle yazlık evlerin kısa dönem kiralanmasını cazip kıldığını belirten Karahan, “4 kişilik bir ailenin denize sıfır bir otelde 1 haftalık her şey dahil konaklamasının bedeli, ortalama 10 bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor. Bu da yerli turistlerin haftalık ya da aylık yazlık kiralama seçeneklerini değerlendirmelerine neden olabiliyor. Bu anlamda Antalya, İzmir ve Çanakkale’deki yazlıklara olan kiralama taleplerinde geçen yıla kıyasla yüzde 20’ye yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Sadece fiyat değil, bazı bölgelerde turistik tesislerin doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşması nedeniyle de kiralık yazlık seçeneği düşünülebiliyor” diye konuştu.

Karahan, talep artışının fiyatlara da etki ettiğinin altını çizerek, “Genel bir örnek olarak, sezon dışında aylık 1.500 TL’ye kiralanan eşyalı bir konutun kira bedeli, yaz sezonunda 3-4 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Foça, Dikili ve Çandarlı gibi bölgelerde, dubleks veya tripleks yazlıkların sezonluk kira bedeli 6 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor. Denize yakınlık ve bina yaşı, fiyatların 30 bin TL’ye kadar çıkmasına neden olabiliyor. Antalya ve çevresi için ise aylık olarak 700 TL’den başlayıp 5 bin TL’ye ulaşan fiyat aralığından söz etmek mümkün” dedi.

Son dönemde yazlık konutta satın almaların özellikle yabancılar tarafından tercih edildiğini ifade eden Karahan, yabancı alımlarının döviz kurlarındaki hareketlenmenin arttığı dönemlerde yükselişe geçtiğine dikkat çekti.

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