Yavuz Sultan Selim Köprüsü sigortalandı

İSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yangın, sorumluluk ve terör teminatları ile bir yıllığına sigortalandı.

JLT Türkiye açıklamasına göre, Türkiye'nin son yıllardaki en önemli projeleri arasında yer alan İstanbul Boğazı'nın en yeni incisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın önde gelen sigorta ve reasürans brokerliği şirketlerinden JLT Sigorta ve Reasürans Brokerliği tarafından sigortalandı

Sigorta sözleşmesinin bir yıl olarak kurgulandığı, aksi bir durum olmadıkça sözleşmenin her yıl yenileneceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JLT Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Servet Gürkan, "İşletmeci firma ICA ve özel risk mühendisleri ile çok kapsamlı bir risk ölçümleme çalışmasının ardından, dünyanın en büyük sigorta şirketleriyle tanışmak ve riski anlatmak için Londra’da bir road-show yaptık. Bu road-show’un ardından beklediğimizin çok üzerinde bir ilgiyle, neredeyse 2 tane köprü sigortalayabilecek kadar kapasite bulduk. Sigortalanma sürecinde ICA müthiş bir iş ortaya koydu ve risk yönetimini çok uygun bir şekilde yaptı." bilgilerini verdi.



"Türk sigorta sektörünün yüzde 10'una eş değer"

Değeri 3 milyar doları aşan bir varlığı sigortalamanın tahmin edilebileceği gibi pek kolay olmadığının altını çizen Gürkan, "Türk sigorta sektörünün büyüklüğünün 33 milyar dolar olduğunu düşünürseniz Türk sigorta sektörünün yüzde 10’una tekabül eden bir riske yönelik sigorta temin etmek için yurt dışındaki sigorta ve reasürans pazarlarından destek almak kaçınılmaz oluyor." ifadelerini kullandı.

Boğazın yeni incisine sigorta yapmanın kendileri ve Türk finans sektörü için çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Servet Gürkan, "Köprü Yangın, Sorumluluk ve Terör teminatları ile sigortalandı. Köprünün sigortalanması bankacılık sektörünün proje finansmanı sağlamasına da önemli bir referans oldu."değerlendirmesini yaptı.

Gürkan, ülkemizde 3 boğaz köprüsü 1’de körfez geçiş köprüsü mevcut oluğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Diğer iki boğaz köprüsü ne yazık ki sigorta almıyorlar, ancak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Türk sigorta tarihi için unutulmaz kılan şey, sigortalanan ilk boğaz köprüsü olması. Bu açıdan sigorta sektörü için de oldukça sembolik bir önemi var. Öte yandan proje finansmanı olarak inşa edilmiş körfez geçiş köprüsü de sigortalı."



"Dünyanın en önemli yol ve köprülerini sigortaladık"

Gürkan, JLT'nin dünyanın en büyük inşaat/mühendislik sigortaları brokeri olduğuna dikkati çekerek, "Bu alanlarda oldukça tecrübeli bir grubuz. Dünyanın en önemli yol ve köprülerini sigortalamış bir brokerin Türkiye temsilciliği olarak aynı standardı Türkiye’de de sürdürmek bizim için büyük bir mutluluk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü birçok konuda ilklerin köprüsü, bu ilklerden bir tanesinin sigorta olmasını sağlamak (sigortalanan ilk boğaz köprüsü) bizi çok mutlu etmiş durumda. Köklü bir firmanın yeni kurulmuş bir ofisi olarak böyle önemli bir işin altından layığıyla kalkmış olmakta bizler için çok büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Merkez ofisi Londra'da bulunan JLT'nin Türkiye ofisinin kuruluşunun üzerinden henüz 1,5 yıl geçtiği bilgisini de paylaşan Gürkan değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Türkiye’nin en büyük poliçelerinden BOTAŞ ve birçok yenilikçi ürünün sigorta piyasasına kazandırılması gibi çok ses getirecek önemli işlere imza attık. Gelinen bu nokta, çok özel bir ekibin, piyasa standartlarının çok üzerinde bir çalışma disiplini ile müşterilerimize mükemmel hizmet verme motivasyonunun sonucu olarak değerlendirilebilir. JLT Türkiye olarak, büyük ve yenilikçi projelerde daha fazla yer alıp, sigortanın müşterilerimiz nezdinde bir maliyet kalemi değil değer yaratan bir hizmet olarak algılanması için çalışacağız."

Anadolu Haber Ajansı