YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI

Sabit yatırım tutarı 100 milyon doların üzerinde olan yatırım projelerine, proje bazlı devlet yardımı verilecek. Proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek.

Ekonomi Bakanlığı'ndan, "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar"a dair, yazılı açıklama yapıldı.

Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak, dünya ekonomisi ve ticaretteki yeri daha iyi konuma getirmek amacıyla, yatırım-üretim-ihracat değer zincirinin her aşamasında yatırımcılar, sanayiciler, girişimciler ve ihracatçılar için önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunulduğu bildirilen açıklamada, özellikle Türkiye'nin tüm dünyanın önde gelen yatırım merkezlerinden biri haline getirilmesi için önemli düzenlemelerin hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, "Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile temelleri atılan, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi"ne ilişkin usul ve esasları belirleyen "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe girdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu sistemle, ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, sanayinin dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin ardında kalmasını engelleyecek, yüksek teknoloji üreten ülkeler arasına girmesini sağlayacak, uluslararası rekabet gücünü arttıracak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımların desteklemesinin amaçlandığı vurgulandı.

Destek alternatifleri

Tespit edilen ve proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırım projelerine, projelerin nitelik ve ihtiyaçları doğrultusunda çok çeşitli destek alternatifleri sunulacağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yatırımcılar gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi i̇ndirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi i̇stisnası, 10 yıla kadar sigorta primi i̇ş veren hissesi desteği, 49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi, yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği ya da hibe desteği, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'sine kadar en fazla 10 yıla kadar enerji desteği, 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, yatırım tutarının yüzde 49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı, kamu alım garantisi ve altyapı desteğiyle izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisna getirilmesi desteklerinden bir veya birden fazlasından yararlanabilecekler."

Anadolu Haber Ajansı