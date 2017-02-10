YASTIKALTICILAR ÇEYREKTEN GRAMA GEÇTİ

"Yastıkaltı altın miktarında bu yıl artış değil, düşüş bekliyoruz"
AA Finans Analisti İslam Memiş de bu yıla yükselişlerle başlayan altında fiyatların yatırımcısını tedirgin ettiğini, vatandaşın "altın alınır mı, yoksa satılır mı" sorusunun yanıtını halen bulamadığını gözlemlediklerini ifade ederek, "Altın yatırımcılarının, birikimlerinin TL'de olduğunu düşünüyoruz. Çünkü vatandaşlar, kuyumcu esnafına geldiğinde 'fiyatlar aşırı yüksek olduğu için satmıştık, şimdi düşmesini bekliyoruz' diyor." şeklinde konuştu. Altının gram fiyatındaki yükselişlerin düğün sezonunda devam edebileceğini belirten Memiş, "Ancak kısa vadeli alım fırsatları olacaktır." dedi. Altında fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşın beklemeyi tercih ettiğini dile getiren Memiş, "Damat adaylarımız sanırım bu yıl altın takıları satın almayı değil, kiralamayı tercih edecek." ifadesini kullandı.
Türkiye'deki yastıkaltı altın miktarında bu yıl artış değil, düşüş beklediklerini kaydeden Memiş, iç piyasadaki daralmanın vatandaşın ihtiyaçtan dolayı altın satmasına neden olduğunu, "kötü gün dostu" altının bugünlerde yastıkaltından çıktığını, ihtiyaç gördüğünü söyleyebileceklerini ifade etti.
Anadolu Haber Ajansı
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