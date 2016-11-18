YARGITAYDAN EMEKLİYİ ÜZEN HABER

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılacak
Üyelerinin konuyu bireysel başvuru hakkını kullanarak Anayasa Mahkemesine taşıyacağını da açıklayan Yazıcıoğlu, TÜED'in 2000 yılı öncesi emeklilerin intibakında olduğu gibi 2000 yılı sonrası emeklilerin intibak hakkı için başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğini söyledi.
Hükümetten de beklentileri olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, şöyle konuştu: "Hükümetimizden beklentimiz, 2000 yılı öncesi emeklilerimizde olduğu gibi bir yasayla 2000 sonrası emeklilerimize de intibak hakkı tanınması için Parlamentoda bir çözüm üretmesidir. Emeklilerimiz yıllardır bu düzenlemeyi beklemekte ve umutlarını sürdürmektedirler. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu mağduriyetin giderilmesi Parlamentomuzun öncelikli görevleri arasında olmalıdır."
İntibak nedir?
Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.
Anadolu Haber Ajansı
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