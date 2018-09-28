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"YAPILANDIRMA İMKANI KOBİ’LERE DE TANINSIN"

İTO Başkanı Avdagiç: Banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanı, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanmalı.

"YAPILANDIRMA İMKANI KOBİ’LERE DE TANINSIN"

İTO Başkanı Avdagiç: Banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanı, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanmalı.

28 Eylül 2018 Cuma 11:17
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"YAPILANDIRMA İMKANI KOBİ’LERE DE TANINSIN"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bankalar tarafından 100 milyon TL üzerinde borçlu firmalara sağlanan ‘Finansal Yeniden Yapılandırma’ imkanının, orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanmasını istedi.

KOBİ'lerin finansal yeniden yapılandırmada ihmal edilmeyeceğinden emin olduklarını belirten Avdagiç, “Banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanı, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanmalı. Bankaların KOBİ’lerin borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir alan oluşturacaktır” ifadesini kullandı.

Avdagiç, orta ve küçük ölçekli firmaların neden bu sürece dahil edilmesi gerektiğini şöyle açıkladı:

“Büyük firmaları besleyen ve en az onlar kadar sürdürülebilirlik ihtiyacı olan firmalar, orta ve küçük ölçekli firmalardır. Ölçek büyümeyince, tıpkı ‘orta gelir tuzağı’ gibi bir yerde kalıyoruz. Hükümetimizin ve yetkili kurumların bu konuda çalışma yaptıklarını biliyoruz. Bu konuda tedbirlerin bir an önce alınacağını umuyoruz. Biliyoruz ki, KOBİ’ler ekonominin kalbini besleyen damarlar gibidir. Bu nedenle de ihmale gelmez. Borçlarını düzenli ödeyen, ancak ekonomik manipülasyon sonucu sıkıntıya giren şirketlere destek olunmalı. KOBİ’lerin borçlarının yapılandırması, bankaların yeniden kredi verebilir, büyümeyi destekleyebilir hale gelmeleri için de önem taşıyor.”

Orta ve küçük ölçekli firmaların, büyük firmalardan daha yüksek faizle kredi kullandıklarını belirten İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi:

“Teminatta da daha zorlu bir sürece tabi oluyorlar. Dolayısıyla bu ölçekteki sıkıntıların çözülmesinin oluşturacağı etki büyük olacaktır. Bu bağlamda bankalara sorumluluk ve görev düşüyor. Firmalar elini taşın altına koyarken, bankaların da bu süreci iyi yönetmeleri, yaşadığımız süreci aşmak için önem taşımaktadır.”

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