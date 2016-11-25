YAPILANDIRMA BAŞVURULARINDA SON GÜN

Vergi daireleri 21.00'e kadar açık
Başvuruların alınması sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla tüm vergi daireleri bugün saat 21.00’a kadar açık olacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, başvurularını vergi dairesine giderek veya Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar borçlarını peşin ya da 6, 9, 12, 18 aylık taksit seçenekleri ile ödeyebilecek. Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler, bu ödemelerini iki ayda bir yapacak. Buna karşın mükelleflerin kanunun getirdiği haklarını kaybetmemeleri adına ilk iki taksiti mutlaka zamanında yatırmaları gerekecek. Kanunla ilgili her türlü sorunun cevabına GİB'in internet sitesinde yer alan dokümanlardan ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra kanundan yararlanmak isteyip de bunu nasıl yapacağını bilmeyen vatandaşların, 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezi hattını arayıp bilgi alma imkanı da bulunuyor.
Anadolu Haber Ajansı
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