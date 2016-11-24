YAPI RUHSATI VERİLEN BİNA SAYISI ARTTI

ANKARA (AA) - Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı. Aynı dönemde ruhsat verilen yapıların yüzölçümü yüzde 6,1, değeri ise yüzde 11,7 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğe ilişkin "Yapı İzin İstatistikleri" verilerini açıkladı. Buna göre, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5, yüzölçümü yüzde 6,1, değeri yüzde 11,7, daire sayısı da yüzde 8,1 arttı. Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 143,5 milyon metrekare olurken, bunun 79,6 milyon metrekaresi konut, 35,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 28,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak hesaplandı. Kullanma amacına göre 106,3 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 121,1 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 19,7 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2,7 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 692 bin 136 dairenin 637 bin 936'sı özel sektör, 43 bin 869'u devlet sektörü ve 10 bin 331'i yapı kooperatifleri tarafından alındı. İstanbul 27,5 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 12,6 milyon metrekare ile Ankara, 6,8 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller ise sırasıyla Hakkari, Ardahan ve Artvin oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul 153 bin 8 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 47 bin 51 daire ile Ankara ve 36 bin 918 daire ile İzmir takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Şırnak ve Muş olarak belirlendi.



İzin belgesi verilen yapıların yüzölçümü azaldı

Üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 2,8, yüzölçümü yüzde 0,3 ve daire sayısı yüzde 3,3 azalırken, değeri ise yüzde 6,3 arttı. Bu yapıların toplam yüzölçümü 101 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 57,7 milyon metrekaresini konut, 24,5 milyon metrekaresini konut dışı ve 18,7 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu. Kullanma amacına göre 73,8 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. İllere göre 19,8 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 8,8 milyon metrekare ile Ankara, 6,1 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Şırnak ve Hakkari olarak belirlendi. Daire sayılarına göre İstanbul, 113 bin 291 adet ile en yüksek paya sahip olurken, onu 38 bin 857 ile Ankara ve 32 bin 396 ile İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Şırnak ve Hakkari oldu.





Anadolu Haber Ajansı