"YAKLAŞIK 5 YILA KADAR TAKSİT İMKANI VAR"

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunuyla vergiye gönüllü uyumu teşvik eden, iyi niyetli mükellefleri zor günde borçlarını ödemelerine yardımcı olan yeni bir sistemi devreye soktuklarını belirterek, "Mükellefler uygun taksitlerle, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak daha düşük faiz oranları ile borçlarını ödeme imkanına sahip olacaklar." dedi.

Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu ve mevcut yapılandırma kanununa ilişkin Bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Yeni yapılandırma kanunu ile 23 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın tamamında, Ağrı-Patnos ve Bitlis-Adilcevaz ilçelerinde vergi yükümlülükleri açısından mücbir sebep halini kaldırdıklarını bildiren Ağbal, söz konusu yerlerde yaşayan vatandaşların vergi beyannamelerini normal bir şekilde vermeye başlayacaklarını dile getirdi. Ağbal, "Ancak mücbir sebep halinin olduğu döneme yani geçmiş 6 yıllık döneme ilişkin oluşmuş vergi borçları ne ise 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yaklaşık 5 yıllık bir taksitle ödeme imkanına kavuşmuş oldular." diye konuştu.

- "Yaklaşık 5 yıla kadar taksit imkanı var"

Yeni kanunla zor duruma düşen vergi mükelleflerine, borçlarını daha kolay şekilde ödeme imkanı sağlandığını kaydeden Ağbal, bu anlamda iyi gününde vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin, kolaylaştırılmış tecil müessesesi yoluyla, en fazla bir yıla kadar geriye dönük vergi borçlarının uygun şartlarla ödemelerinin önünü açtıklarını ifade etti.

Ağbal, söz konusu düzenlemenin vergiye gönüllü uyumu teşvik eden, iyi niyetli mükelleflere zor günde borçlarını ödemelerine yardımcı olan yeni bir sistemi devreye soktuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu düzenleme, vergi sistemimize yepyeni bir müessese kazandırmış oldu. Zaman zaman yeniden yapılandırma kanunlarını yaparken söylüyoruz. Bir şekilde zor durumda olan mükelleflerin, borçlarını uygun koşullarda ödemelerini sağlayacak bir sistemin olması gerekir diye. 7020 sayılı kanundaki düzenlemeyle artık bu ihtiyacın ortadan kalktığını düşünüyoruz. Çünkü zor durumda olan mükellefler uygun taksitlerle, yaklaşık 5 yıla kadar taksit imkanı var, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak daha düşük faiz oranları ile borçlarını ödeme imkanına sahip olacaklar."

Ağbal, sistemi 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlere ilişkin oluşabilecek ödenmemiş borçlar için devreye soktuklarının altını çizdi.

- Beyanname ihlallerine tek ceza verilecek

7020 sayılı kanun kapsamındaki düzenlemelerden birinin haziran ayında pilot uygulamasına başlayacakları muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili olduğunu kaydeden Ağbal, iş çevrelerinin ve meslek mensuplarının yoğun taleplerini de dikkate alarak vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesini birleştirdiklerini ve buna ilişkin yasal düzenlemeyi yaptıklarını ifade etti.

Yıl başından itibaren tüm Türkiye'de muhtasar beyanname ile bildirgeleri tek bir beyanname olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet ortamında almayı hedeflediklerini dile getiren Ağbal, bu durumun vergiye uyumla ilgili önemli bir kolaylık sağlayacağını söyledi. Ağbal, "Bu noktada beyannamenin tekleştirildiğini dikkate alarak beyannamenin herhangi bir şekilde süresinde verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde normalde ayrı ayrı ceza uygulanması gerekiyordu. Yapmış olduğumuz düzenlemeyle birleştirilen bu beyanname dolayısıyla artık tek bir cezanın verilmesini düzenlemiş olduk." dedi.

Anadolu Haber Ajansı