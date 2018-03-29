YABANCILAR KONUT YATIRIMI İÇİN TÜRKİYE'Yİ SEÇİYOR

“Emlak. Bilgi. Güven.” sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, Şubat 2018 itibariyle Türkiye'de yabancılara konut satışında en çok öne çıkan ilk üç şehir olan İstanbul, Antalya ve Bursa ile ilgili dikkat çekici verileri açıkladı.



Bursa en kısa sürede amortisman sağlıyor

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, yabancıların konut satın alırken ilk olarak tercih ettiği İstanbul'un geri dönüş (amortisman) süresi 21 yıl olarak hesaplanıyor. Antalya'da satın alınan bir konuta yapılan yatırımın, konutun kiraya verilmesi durumunda kira getirisiyle geri dönüş süresi 19 yıl iken, Bursa 18 yılda geri dönüş sağlayarak bu üç şehir içinde yatırımcısına en kısa sürede karşılayan il olarak öne çıkıyor.



İstanbul'da ortalama konut metrekare fiyatı 3.983 TL

Öte yandan İstanbul Bölge Raporu'na göre, İstanbul'un satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 0.6 artış gösterdi. İstanbul'da ortalama konut metrekare fiyatlarının 3 bin 983 TL olarak açıklandığı raporda, İstanbul'da satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatının ise 298 bin 692 TL ile 497 bin 800 TL arasında olduğu tespit edildi.



Antalya'da satılık konut fiyatları arttı

Antalya'da son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 1.32 artış gösterirken, ortalama konut metrekare fiyatları da 1.985 TL olarak ortaya kondu. Zingat.com Antalya Bölge Raporu'nda, Antalya'da satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı ise 148 bin 860 TL ile 248 bin 100 TL arasında oldu.



Fiyatlar 145.068 TL ile 241.800 TL arasında değişiyor

Bursa'da ise satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 1.29 artış gösterdi. Bursa'da ortalama konut metrekare fiyatları 1.934 TL olurken, satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı ise 145 bin TL ile 241 bin 800 TL arasında açıklandı.



“Türkiye çekici bir turizm merkezi ve evler göreceli olarak ucuz”

Türkiye'nin yabancılar için gözde konut yatırımı merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade eden Zingat.com Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Kayhan, “Bunda özellikle Türkiye'nin hala çekici bir turizm merkezi olmasının ve evlerin göreceli olarak ucuz olmasının çok etkisi var” diye konuştu. Kayhan, sözlerine şöyle devam etti: “TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 arttı. Yabancıların gözdesi olan ilk üç şehrin ise İstanbul, Antalya ve Bursa olarak sıralandığını görüyoruz. İstanbul, ülkemizde sanayi ve ticaretin kalbini temsil eden çok önemli bir metropol. Dolayısıyla İstanbul'a her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yabancı hem de yerli yatırımcıların ilgisi yoğun. Antalya en güzel kıyı şehirlerimizden biri. Turizm sektöründe de öne çıkan Antalya, yabancı konut yatırımcılarının en çok tercih ettiği illerden biri olmayı sürdürüyor. Bursa ise ekonomisi, kentsel dönüşüm ve ulaşım projeleriyle konut yatırımında yükselişini koruyor.”



Zingat Bölge Raporu nedir?

Zingat Bölge Raporu, bir bölgede yatırım yapmak, gayrimenkul satın almak, satmak ya da kiralamak isteyenlere uzun uğraşlar sonucu elde edebilecekleri bilgileri anında sunar. Bu raporla kullanıcılar il, ilçe, mahalle kıstaslarına göre yıl yıl konut satış ve kira fiyat trendleri, ortalama 100 metrekarelik bir konut için satış fiyatı ve kira değeri bilgileri, geri dönüş süresi (amortisman süresi) ve sosyo-ekonomik özellikler ile ilgili bilgilere ulaşır. Zingat Bölge Raporu, kullanıcılarının bu bilgileri ısı haritasında görüntülemesini sağlayarak, onların karmaşık tablo ve sayılarla meşgul olmadan kendi bütçelerine uygun bölgeleri kolayca belirleyebilmelerine imkân tanır. Ayrıca kullanıcılar bu özellik sayesinde harita üzerinde yer alan menü ile ulaşım, okul, hastane ve kafe gibi sosyal alanları da kolayca görüntüleyebilir.

