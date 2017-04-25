YABANCILAR İSTANBUL'U MESKEN TUTTU

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yabancıların yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de satın aldığı toplam 4 bin 270 konutun 3'te 1'i İstanbul'da bulunuyor. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara konut satışı, bu yılın ilk 3 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 4 bin 642'den 4 bin 270'e geriledi. İlk çeyrekte yabancılar İstanbul'dan bin 478 konut satın aldı. Yabancılara konut satışında 2013 başında yüzde 16 olan İstanbul'un payı, geçen ay yüzde 35'e yükseldi. Böylece yılın ilk çeyreğinde yabancılara satılan konutların 3'te birinden fazlası İstanbul'da yer aldı. Bu yılın ilk çeyreğinde yabancıların en çok tercih ettiği ikinci kent Antalya oldu. Yabancılara 856 konutun satıldığı Antalya'yı, 380 konutla Bursa, 212 konutla Yalova, 204 konutla Ankara, 191 konutla Sakarya ve 153 konutla Trabzon izledi. TÜİK verilerine göre, geçen ay yabancılara bin 578 konut satıldı. Bin 578 konuttan 579'u İstanbul, 313'ü Antalya, 124'ü Bursa, 88'i Yalova ve 80'i Sakarya'da yer aldı.



Yabancılara satılan 5 konuttan 1'i Iraklılara

Ülke uyruklarına göre yabancıya konut satışında ilk sırada Irak yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde 884 konut satın alan Iraklılar, toplam satışların yüzde 21'ini oluşturdu. Irak'ı 435 konutla Suudi Arabistan, 368 konutla Kuveyt, 300 konutla Afganistan ve 252 konutla Rusya takip etti. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan ve Rusya'dan vatandaşlara, yılın ilk 3 ayında toplam satışların yüzde 52'sine denk gelen 2 bin 239 konut satıldı. Söz konusu dönemde konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 250 ile Filistin oldu. Filistin'i yüzde 122 ile Yemen, yüzde 114 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 29 ile Ürdün ve yüzde 20 ile Rusya izledi. En fazla düşüşün yaşandığı ülkeler ise yüzde 47 ile İsveç, yüzde 37 ile İngiltere ve yüzde 24 ile Afganistan oldu.

Anadolu Haber Ajansı