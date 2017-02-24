"YABANCILAR DAHA ÇOK MARKALI KONUT TERCİH EDİYOR"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ -



Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına konutta KDV istisnası getirilmesiyle gayrimenkul sektöründeki hareketliliğin artması bekleniyor. Mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Esnaf Sandığı kurulması, yabancılar ile gurbetçilere konut ve iş yeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren "torba kanun teklifi", TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, Türkiye'ye yerleşmeyen yabancı uyruklu kişiler ile iş merkezi Türkiye'de olmayan iş yeri ya da Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlar, satış bedelini yurt dışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla ilk aldıkları iş yeri ve konutta KDV ödemeyecek. Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye'den konut ya da iş yeri almaları durumunda KDV istisnasından yararlanacak. KDV istisnasından yararlanarak Türkiye'de konut veya iş yeri satın alanlar bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak, bu konut ve iş yerlerini bir yıl içerisinde satması halinde zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek. Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yıllardır talep ettikleri konunun gerçekleşmesi nedeniyle memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Durbakayım, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de gayrimenkul alırken bazı zorluklar çektiğini, bireysel konut kredisi dahi kullanamadıklarını belirterek, "Yurt dışından mal aldığınız zaman vergi iadesi var. Yurt dışından da burada gayrimenkul alınıyorsa KDV'nin alınmaması çok doğru bir hareket. Sektöre ciddi bir canlılık verecek. Gecikmiş bir karar, yine de bugünlerde gerçekleşmesi sektöre yarayacak." dedi. Söz konusu kararın büyük bir katalizör görevi göreceğini ifade eden Durbakayım, "Akvaryuma küçük bir balık atıyorsunuz, bütün akvaryum karışıyor. Mevcut hareketsiz olanlar da hareketleniyor. Olaya öyle bakmak lazım. Burada bir hareket yurt dışında bekleyen alımları da, kararsızları da hareketlendirir. Piyasanın hareketlenmesi demek, burada bekleyen kişinin de yarın 'ben bu fırsatı kaçırırım' diyerek kararını erkene almasına sebebiyet verecek." şeklinde konuştu.



Tapu harçlarında yüzde 2 alıcıya, yüzde 2 satıcıya olan oranın düşürülmesi gerektiğini belirten Durbakayım, şunları kaydetti:

"Bu oran düşmediği takdirde kayıt dışı alışverişin önünü kesmek mümkün değil. Bugün yüzde 5 peşinatla daire satılıyor. 60 ay vade sıfır faiz gibi kampanyalar yapıyoruz, toplamda yüzde 4 harç ödeniyor. Bu oranların daha makul seviyelere inmesi lazım ki sektör hem kayıt dışılıktan kurtulsun hem de tekrar bir hamle yapsın. Bunların en az binde 50'ye düşmesi lazım. Yani binde 50 alana, binde 50 satana gibi... Bu arada KDV bir otokontroldür. KDV'yi belli sürelerde indirmek geçici bir tesir yapar ve karmaşaya sebep olur. Ben konut alırken KDV ödüyorsam bunu mahsup edebilmeliyim."



"Yabancılar daha çok markalı konut tercih ediyor"

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu da hem yabancılar hem de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına KDV istisnası getirilmesini son derece olumlu bulduklarını ifade ederek, dünyadaki uygulamaların da bu şekilde olduğunu söyledi.



Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Üst üste alınan bu kararların sektör için olumlu olduğunu düşünüyorum. Biz bugüne kadar yabancılara konut üretmiyorduk. Türk insanına yönelik konut üretiyorduk. Yabancılar, özellikle Orta Doğu, Türk Cumhuriyetler ve Asya bölgesi ülkemize talep gösteriyor. Eğer biz bunlara yönelik proje üretirsek yılda 10 milyar doların üzerinde kaynağı Türkiye'ye rahatlıkla getirebiliriz. Bu kararlar piyasaya kısa zamanda yansıyacaktır. Yabancılar daha çok markalı konut tercih ediyor. Çünkü firma güvencesi istiyorlar. İstanbul, Sapanca, Yalova ve Karadeniz'e çok talep var. Yeşili ve doğası güzel olan yere daha çok ilgi gösteriyorlar."



"KDV muafiyeti, sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak"

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu ise yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına tanınan KDV muafiyetinin, sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı. Söz konusu karar ile yabancıların yanı sıra gurbetçilerin de Türkiye’de yatırım yapmalarının destekleneceğini ifade eden Kuzu, "Daha ziyade yaz aylarında Türkiye’ye dönen gurbetçilerin şimdiden yatırım yapmaya başlayacaklarını düşünüyorum. Hazırlanan KDV indirimlerinin, konut ve iş yerlerinin yanı sıra diğer tüm birimleri kapsamasıyla satışların daha fazla olacağı da bir gerçek." diye konuştu. Kuzu, KDV istisnasından yararlanarak Türkiye'de konut veya iş yeri satın alanların bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak olmasının da doğru bir karar olduğunu söyledi.



"Vatandaşlarımız hemen bu fırsattan faydalanmak isteyecektir"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yabancılara tanınan KDV’siz gayrimenkul sahibi olma avantajının yurt dışında ikamet eden vatandaşlara da tanınmasının önemli bir adım olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Özellikle yatırımlarını kendi ülkelerinde, yani Türkiye’de gayrimenkulde değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız hemen bu fırsattan faydalanmak isteyecektir. Son aylarda hayata geçen düzenlemeler öncelikle insanlarımıza, daha sonra ülkemiz ekonomisine katma değer sağlıyor. Yapılacak diğer düzenlemeler ile birlikte gayrimenkul sektörü olarak bu yılı da yeni bir rekor ile kapatacağız."

Anadolu Haber Ajansı