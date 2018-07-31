Y KUŞAĞI GÜVEN VE HAKKANİYETTEN YANA

İş yerlerindeki güven duygusunun tüm çalışanlar üzerinde olumlu etkisi mevcut. “Best Workplaces for Millennials 2018” araştırmasına göre, Y nesli üzerindeki etkisi ise daha belirgin. Araştırmada yüksek güven kültürü ile düşük güven kültürüne sahip iş yerleri kıyaslandı. Güven boyutu yüksek iş yerlerinde çalışan “Baby Boomers” kuşağının mevcut iş yerlerinde kariyerlerine devam etme istekleri, düşük güven kültürüne sahip iş yerlerindeki akranlarına oranla 13 kat daha fazla. Bu oran X kuşağında 16, Y kuşağında ise 22.

Güven varsa yüzde 88’i çalışmaya devam diyor

Araştırmaya göre, Y kuşağının yüzde 88’i yüksek güven kültürünün olduğu şirketlerde uzun dönem çalışmaya devam etmek istediklerini belirtiyor. Y kuşağı, diğer kuşaklara göre, güven duygusunun yüksek olduğu şirketlerde 3 kat daha verimli çalışıyor. Güven kültürünün olmadığı iş yerlerinde çalışan Y kuşağının sadece% 29'u verimli çalışıyor. Yüzde 60’ı yeni iş fırsatları ararken, yüzde 21’i ise iş değiştirmiş durumda. Güven düzeyi düşük iş yerlerinde çalışan Y kuşağı, diğer kuşaklarla kıyaslandığında 3 kat daha fazla iş değiştirme oranına sahip.

İş yerlerinde kendileri gibi olmaktan yanalar, rol yapmak istemiyorlar

Güven kültürünün işe alma süreçlerinde önemli bir konuma geldiğini belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Araştırmalarımızda Trust Index© anketi ile şirket çalışanlarının mevcut kurum kültürleri hakkındaki düşüncelerini ve hislerini değerlendiriyoruz. Bu analizimizde, yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ilişkiyi, çalışanlar ile yaptıkları iş arasındaki ilişkiyi ve çalışanların diğer takım arkadaşları arasındaki ilişkinin boyutunu görebiliyoruz. Bu veriler bize şirket çalışanlarının mevcut kurum kültürlerinin temelinde yatan güven düzeyini görmemizi sağlıyor. Genç yetenekleri bulmakta zorlanan şirketlerin önceliği güvene dayanan bir iş kültürü oluşturmak olmalı. Marka elçisi olarak Y neslinin anlaşılmaması, kariyer ihtiyaçlarının karşılanmaması, şirketler için ekonomik bir kayıp. Y kuşağı çalışanları, yaptıkları işte bir anlam arayışı içinde. İş yerlerinde kendileri gibi olmayı tercih ediyor, rol yapmak zorunda kalmak istemiyorlar. Hakkaniyet bu kuşak için soyut bir kavram değil. Y nesli, sadece kendileri için değil, organizasyondaki rolleri ne olursa olsun, tüm çalışanların eşit muamele görmesini istiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İş yerinde hakkaniyet geliri 4 kat artırıyor

Araştırmaya göre, yöneticilerin samimi davranışları, Y kuşağını 8 kat verimli kılarken, inovasyon yeteneklerini ise 7 kat artırıyor. Araştırma, hakkaniyet boyutunu geliştiren şirketlerin gelirlerini 4 katına çıkardığını gösteriyor. Y kuşağının beklentilerine göre mükemmel bir iş yeri inşa etmenin 5 yolu Şirketler, Y kuşağının liderlerine odaklanmalı. Bu kuşağa samimiyetle liderlik edilmeli. Temel değerler tanımlanmalı ve bu değerler iş süreçlerine taşınmalı. İşveren markası güçlendirilmeli. Tüm çalışanlar için mükemmel bir iş yeri inşa edilmeli.