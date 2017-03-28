VODAFONE ARENA'DAN 50 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'dan elde ettikleri geliri 2018 yılında 50 milyon dolara çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Vodafone Arena'da akıllı stadyumun altyapısının tanıtıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Orman, "İnönü Stadı'nın geliri 10 milyon dolar civarındaydı. Şimdiki gelirimiz 45 milyon dolar civarına gelmiş vaziyette. 32 bin kombineyle oynuyoruz. Seneye de 32 binde kalacağız. Yeni kombinelerimiz çarşamba günü çıkacak. 2018 yılında gelirimizi 50 milyon dolara çıkarma niyetimiz var. İnönü Stadı'nın 5 katı bir gelir bekliyoruz." diye konuştu.



"UEFA ve Süper Kupa finali için aday olduk"

Vodafone Arena'nın, 2016'da tüm dünyada açılan statların değerlendirmeye alındığı halk oylamasında birinci olduğunu hatırlatan Orman, "Şampiyonluk turunu burada attık. Stadımız 2016 yılında en çok konuşulan stat oldu. İlk yılımızda UEFA ve Süper Kupa finali için aday olduk. Övünerek söylemek istiyorum, bizim talebimizle beraber UEFA yetkililerinin böyle bir şey yapmak istemeleriyle gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 114 yıllık tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını ve Vodafone Arena ile siyah-beyazlı camianın geçmişten gelen kayıplarını kurtardıklarını belirten Orman, "Yeni stat 2002 senesinde tesislerden sorumlu asbaşkan olduğum dönemde ortaya koyduğumuz bir şeydi. Keşke o zaman yapabilseydik, rakiplerimizin gerisinde kaldık. Her şeyde bir hayır vardır, o zaman yapsak böyle teknolojik bir stat yapamayacaktık. Vodafone ile iş birliğimiz olmayacaktı. Geçmişe bağlı kalmamak lazım. Taraftarımızla yeni teknolojilerle birleşmeye başladık. Örneğin, 'kara kartal' uygulamasıyla taraftarımızı beste yapmaya davet ettik. Bir hafta içinde birçok taraftar bunun parçası olmaya başladı." şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı taraftarların kulübe desteğiyle ilgili olarak da Orman, "Taraftarlarımızın istekleri artık her sene daha üstüne koyarak büyüyor. Bu programlara destek olmaları önemli. Beşiktaş'ın 25 milyonun üzerinde taraftarı var. 25 milyon kişi üye olursa bir dünya yıldızı alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



"Bir hayale ortak olduk"

Vodafone gibi global bir markayla çalıştıkları için mutlu olduklarını belirten Orman, şöyle devam etti: "Başkan olmadan önce en büyük hayalim, dünyanın sayılı statlarından birini Türk ve dünya sporuna kazandırmaktı. 2013 yılında Vodafone ile anlaşma yaparak bir hayale ortak olduk. Dünyanın en büyük mobil operatörlerinden olan Vodafone ile iş birliği yapmak marka değeri açısından bizim için çok önemli. En önemlisi de Beşiktaş taraftarı sponsorluğu sahiplendi. Sadece sponsorluk anlaşması değil gönül birlikteliği oluşturduk. Dünyanın her yerinde bilinen bir sponsor. Ona sadece stat, diye bakmamak lazım. 40 milyon liranın üzerinde para yatırdık ve dijital olarak akıllı, dünyaya örnek olacak bir stat inşa ettik. Bugün Vodafone Arena eşsiz mimarisi ve teknik özellikleriyle İstanbul'un en önemli dokusu haline gelmiştir. Türkiye'de taraftarın en çok doldurduğu stadı yaptık. Vodafone gibi global bir markanın Beşiktaş ile çalışmasından dolayı şahsım ve Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim."



Tesislere 10 milyon liralık altyapı yatırımı

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, futbol altyapısıyla ilgili projeler geliştirdiklerini söyledi.

Beşiktaş'ın kültüründe altyapının çok önemli olduğunu vurgulayan Orman, şunları söyledi: "Beşiktaşlılar, altyapıdan gelen oyunculara büyük sevgiyle bakar. O yüzden Necip Uysal ve Atınç Nukan gibi oyuncular bizim için çok önemlidir. Altyapıyla alakalı eksiklerimiz var. Bir kısmını yaptık. Daha yapacaklarımız var. Bürokratik engeller var, onlarla uğraşıyoruz. Sezon bitince yatırımlara başlayacağız. Ümraniye'ye (BJK Nevzat Demir Tesisleri) 10 milyon lira gibi bir yatırım yapacağız. Futbol akademisi haline gelecek. Yeni bir takım alma sürecimiz var. Vodafone ile sosyal sorumluluk olarak da bakıyoruz. Yakın zamanda netleşir."



Fikret Orman ayrıca, planladıkları basketbol salonunu da sponsorlukla yapacaklarını aktararak, "İnşallah o da Vodafone ile olur." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı