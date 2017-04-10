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VESTEL'DEN "TOSHİBA" AÇIKLAMASI

10 Nisan 2017 Pazartesi 10:23
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Vestel'den "Toshiba" açıklaması: Toshiba TV biriminin satışıyla ilgili haberde Vestel'in de adı geçmekte olup, konuyla ilgili haber Türk medyasında da yer bulmuştur. Vestel olarak, şirketimizin konuyu değerlendirme aşamasında olduğunu ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda görüşmelerde bulunduğumuzu açıklamak isteriz

VESTEL'DEN
İSTANBUL (AA) - Vestel Şirketler Grubu tarafından yapılan açıklamada, "Toshiba TV biriminin satışıyla ilgili haberde Vestel'in de adı geçmekte olup konuyla ilgili haber Türk medyasında da yer bulmuştur. Vestel olarak, şirketimizin konuyu değerlendirme aşamasında olduğunu ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda görüşmelerde bulunduğumuzu açıklamak isteriz" denildi.

Şirket açıklamasında, dün Tokyo kaynaklı Nikkei Asian Review'in web sitesinde yayınlanan Toshiba TV biriminin satışıyla ilgili haberde Vestel'in de adının geçtiği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili haberin Türk medyasında da yer bulduğu belirtilen açıklamada, "Vestel olarak, şirketimizin konuyu değerlendirme aşamasında olduğunu ve büyüme stratejilerimiz doğrultusunda görüşmelerde bulunduğumuzu açıklamak isteriz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Geçtiğimiz aylarda Toshiba ile marka lisans anlaşması imzaladığımızı ve Manisa Vestel City'de ürettiğimiz Toshiba markalı TV'lerin Avrupa pazarında satış, pazarlama ve tedarik zinciri gibi faaliyetlerinden sorumlu olduğumuzu duyurmuştuk. Vestel olarak büyüme stratejilerimiz doğrultusunda fırsatları gözlemleyip değerlendirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Haber Ajansı
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