VERGİ YAPILANDIRMASINDA EK SÜRE

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, haklarında vergi incelemesi olanlardan, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna süresi içinde başvuramayanlara yeni bir hak getirdiklerini belirterek, "Bu düzenleme sadece haklarında vergi incelemesi olanlarla ilgili. Bu durumda olan vatandaşlarımız, kanuna 30 Kasım'a kadar başvurabilecek." dedi. Ağbal, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının, dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini söyledi. Söz konusu kanun ile haklarında vergi incelemesi olup da yapılandırma kanunundan sonra incelemesi tamamlanan ve kendilerine yapılan tebligat üzerine 30 günlük başvuru süresini kaçıran mükelleflere yeni bir hak verilmesine imkan sağlandığını aktaran Ağbal, şunları kaydetti:

"Bu maddeyi bir örnekle anlatmak gerekirse; 19 Ağustos 2016 tarihinde hakkında vergi incelemesi olan bir mükellefimiz, yapılandırma imkanlarından inceleme bittikten sonra yararlanabiliyor. İnceleme bitiminde kendilerine ihbarname tebliğ edilen mükelleflerimizden bazıları bu 30 günlük süre içinde başvurusunu yapmış, yapılandırmanın getirdiği imkanlardan yararlanmış. 200 bin civarında mükellefimiz ise kendileri için de sürenin ekim ayının sonunda bittiğini düşünerek, başvurusunu yapmamış. Yine haklarında vergi incelemesi olan bazı mükellefler de başvuruyu yapmış, ancak ödeme süresinin kendileri için de 30 Kasım olduğunu zannederek, gereken sürede ödemelerini yapmamış. Şimdi, bu durumda olup da yapılandırmanın getirdiği haklardan yararlanma imkanını kaybeden mükelleflerimize yeni bir şans tanıyoruz."



"Süreyi kaçıranlara ek süre"

Ağbal, 20 Ağustos 2016 tarihi ile 31 Ekim 2016 tarihleri arasında, tebliğ edilen ihbarnameler üzerine süresinde, yani 30 günde başvuramayan mükelleflerin, yeni getirilen bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdiği ay sonuna kadar başvurularını ve ödemelerini yapabileceğini söyledi. TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen kanunun bu ay içinde yürürlüğe gireceğini düşündüğünü dile getiren Ağbal, "Dolayısıyla, söz konusu vatandaşlarımız, kanundan yararlanmak için bu ay sonuna kadar, yani 30 Kasım'a kadar başvurabilecek. Yapılandırılan tutarların ilk taksit veya peşin ödemesi de aynı süre içinde yapılacak." ifadelerini kullandı. Ağbal, vergi incelemesi halen devam eden mükelleflerin ise incelemeleri bittikten sonra kanundan yararlanma haklarının olduğunu hatırlatarak, "Bunun için mükelleflerimize hazırlanan broşürlere ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan dokümanlara bakmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu. Maliye Bakanı Ağbal, söz konusu düzenlemenin sadece haklarında vergi incelemesi olanları ilgilendirdiğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın tekrar dikkatini çekiyorum. Bu düzenleme özel bir hükme yönelik. Yeniden yapılandırma kanunundan yararlanmak için son başvuru süresi olan 25 Kasım 2016 tarihi değişmedi. İlk taksit ve peşin ödemeler de 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılacak." dedi.

Anadolu Haber Ajansı