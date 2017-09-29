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VERGİ İNDİRİMLERİNDE YARIN SON GÜN

29 Eylül 2017 Cuma 12:28
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Beyaz eşya, mobilya ile konut sektörlerindeki vergi indirimleri yarın sona eriyor

VERGİ İNDİRİMLERİNDE YARIN SON GÜN
ANKARA (AA) - Beyaz eşya, mobilya ile konut sektörlerindeki vergi indirimleri yarın sona erecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sektörlerde vergi indiriminin bitmesiyle mobilyadaki Katma Değer Vergisi (KDV) yeniden yüzde 8'den 18'e, beyaz eşyadaki özel tüketim vergisi (ÖTV) de sıfırdan yüzde 6,7'ye çıkacak. 150 metrekarenin üzerindeki konut teslimlerinde yüzde 8'e düşürülen KDV oranı da yüzde 18'e yükselecek.

Mart ayındaki Bakanlar Kurulu kararıyla tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar binde 15 olarak belirlenirken, bu oran ekim ayından itibaren eski haline dönecek.

Bakanlar Kurulu kararları ile piyasaları canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında bu yılın şubat ayında beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmiş, mobilyada ise KDV oranı yüzde 8'e indirilmişti.

Sektördeki olumlu sonuçlar ve bu tedbirlerin devam etmesine ilişkin taleplerin etkisiyle söz konusu vergi indirimlerinin süresi 30 Eylül'e uzatılmıştı.  Geçen yılın eylül ayında başlayıp 2017 Mart sonunda biten konut teslimlerinde KDV indiriminde de şubat ayında süre uzatımına gidilmişti.

Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önce yaptığı açıklamada, ekonomiyi canlandırmak için söz konusu vergi indirimleriyle, sektörlerde oluşan ivmenin dalga dalga diğer sektörlere de yansıdığını belirterek, "Bu sektörlerde uyguladığımız geçici vergi indirimlerinin devam etmemesi konusunda hükümet olarak kararımız var. Bunlar 30 Eylül itibarıyla sonlanacak." ifadelerini kullanmıştı.






Anadolu Haber Ajansı
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