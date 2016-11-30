banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

VERGİ DAİRELERİNDE 'İLK TAKSİT' YOĞUNLUĞU

30 Kasım 2016 Çarşamba 15:02
Bu haber 623 kez okundu

Vergi borcu yapılandırılmasında ilk taksidin son günü olması nedeniyle vergi daireleri veznelerinde yoğunluk yaşandı.

VERGİ DAİRELERİNDE 'İLK TAKSİT' YOĞUNLUĞU
Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi ile SGK ve belediyelere olan borçları düzenleme kapsamında borcunu yapılandıran mükellefler ilk taksitin yatırılma süresinin son günü için vergi dairelerine geldi.

Saat 21.00’e kadar açık kalacak vergi dairelerinde yoğunluk gözlendi. Yapılandırma sürecinde taksitler iki ayda bir ödenecek.

Edirne Vergi Dairesinde vergi borcu yapılandırılmasına yapan vatandaşlardan Yusuf Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vergi yapılandırmasının vatandaşlara nefes aldırdığını söyledi.

Taksitlendirme veya peşin ödeyen vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını belirten Sağlık, "Peşin ödediğimiz zaman devlet borcun faizinden vazgeçmiş, çok iyi olmuş. Bu da bize avantaj oldu. Borcumuzun üzerine faiz binmişti ödeyemiyorduk ama şimdi bu imkan sunulduğu için devletimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Fatih Candan ise iş yeri vergisini yapılandırdığını anlattı. Vergi yapılandırmasıyla biriken borcunu ödediğini anlatan Candan, devletin vatandaşa kolaylık sağladığını aktardı.

Vatandaşlardan Ayhan Bülbül de yapılandırma için başvuruda bulunamadığını ifade etti. Vergi yapılandırmasının uzatılmasını talep eden Bülbül, "Biz yeni düzenleme gelirse ödememizi yapacağız. Devletimiz vergiyle kalkınır" dedi.

Tekirdağ'da da veznelerde yoğunluk gözlendi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.