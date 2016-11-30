VERGİ DAİRELERİNDE 'İLK TAKSİT' YOĞUNLUĞU

Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, Yurt-Kur öğrenim ve katkı kredisi ile SGK ve belediyelere olan borçları düzenleme kapsamında borcunu yapılandıran mükellefler ilk taksitin yatırılma süresinin son günü için vergi dairelerine geldi.

Saat 21.00’e kadar açık kalacak vergi dairelerinde yoğunluk gözlendi. Yapılandırma sürecinde taksitler iki ayda bir ödenecek.

Edirne Vergi Dairesinde vergi borcu yapılandırılmasına yapan vatandaşlardan Yusuf Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vergi yapılandırmasının vatandaşlara nefes aldırdığını söyledi.

Taksitlendirme veya peşin ödeyen vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını belirten Sağlık, "Peşin ödediğimiz zaman devlet borcun faizinden vazgeçmiş, çok iyi olmuş. Bu da bize avantaj oldu. Borcumuzun üzerine faiz binmişti ödeyemiyorduk ama şimdi bu imkan sunulduğu için devletimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Fatih Candan ise iş yeri vergisini yapılandırdığını anlattı. Vergi yapılandırmasıyla biriken borcunu ödediğini anlatan Candan, devletin vatandaşa kolaylık sağladığını aktardı.

Vatandaşlardan Ayhan Bülbül de yapılandırma için başvuruda bulunamadığını ifade etti. Vergi yapılandırmasının uzatılmasını talep eden Bülbül, "Biz yeni düzenleme gelirse ödememizi yapacağız. Devletimiz vergiyle kalkınır" dedi.

Tekirdağ'da da veznelerde yoğunluk gözlendi.

Anadolu Haber Ajansı