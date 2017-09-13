VERGİ BORÇLU LİSTESİNDEKİ İLK 100'ÜN BORCU 31,3 MİLYAR LİRA

|
Sıra
|
Borçlunun Adı Soyadı/Unvanı
|
Esas Faaliyet Konusu
|
Borç Miktarı
|
No
|
|
|
(TL)
|
1
|
MUSTAFA AKYOL
|
TRUSTLAR, FONLAR VE BENZERİ MALİ VARLIKLAR
|
1.102.743.621,56
|
2
|
HİLMİ BAŞARAN
|
KENDİNE AİT VEYA KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ VEYA LEASİNGİ
|
983.179.516,53
|
3
|
AFFAN HAVACILIK AKARYAKIT TURİZM SAN.VETİC.A.Ş.
|
SEYAHAT ACENTESİ FAALİYETLERİ
|
927.852.102,94
|
4
|
ÖZTÜRK N-F GRES MADENİ YAĞ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|
GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ
|
898.431.061,12
|
5
|
SUN HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
HAVA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI
|
850.131.338,52
|
6
|
İMARBANK OFFSHORE LİMİTED ŞİRKETİ
|
POTANSİYEL MÜKELLEF
|
820.204.052,02
|
7
|
ULUSLARARASI AKARYAKIT DAĞITIM LTD.ŞTİ.
|
SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ
|
816.256.556,19
|
8
|
SİDEMİR SİVAS DEMİRÇELİK İŞLETMELERİ A.Ş.
|
SICAK HADDELENMİŞ DEMİR VEYA ÇELİKTEN BAR VE ÇUBUKLARIN ÜRETİLMESİ
|
700.451.185,52
|
9
|
ÖZKAR ELEKTRONİK SANVE TİC.A.Ş.
|
EV VE BAHÇE GEREÇLERİNİN ONARIMI
|
694.179.564,32
|
10
|
TÜRKOİL PETROL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.VE DAĞITIM A.Ş.
|
SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ
|
656.744.021,94
|
11
|
Z PETROL ENERJİ NAK.SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
|
PETROL, PETROL ÜRÜNLERİ, KİMYASALLAR, GAZ VB. DEPOLAMA FAALİYETLERİ
|
594.500.567,06
|
12
|
ALPEREN MADENİ YAĞL.VE PET.ÜR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
|
GAZLI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ
|
570.247.087,00
|
13
|
ALİ TÜRKAN
|
KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ
|
567.731.510,00
|
14
|
SİDER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
DEMİR CEVHERİNİN DOĞRUDAN İNDİRGENMESİYLE ELDE EDİLEN DEMİRLİ ÜRÜNLER
|
512.132.133,62
|
15
|
SPORTİNGBET COM.ALDERNEY LTD.
|
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ
|
504.222.486,68
|
16
|
GELMET METAL MAKİNADÖKÜM PLASTİK MADEN SAN.TİC.LTD
|
DEMİR DIŞI METALLERDEN YAPILAN ÜRÜNLERİN İMALATI
|
477.053.633,96
|
17
|
ERSEN AKA.OTO.AKS.MAD.YAĞ.PE.VE PE.ÜR.GIİN.NA.PA.Tİ.LTD.ŞTİ.
|
SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ
|
457.553.075,92
|
18
|
BEYAZ AKARYAKIT DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ
|
424.728.583,49
|
19
|
TASF.HAL.AS ERKOÇ PET.VE P.ÜR.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
SIVI YAKITLAR VE BUNLARLA İLGİLİ ÜRÜNLERİN TOPTAN TİCARETİ
|
408.527.759,35
|
20
|
KROSS OTOMOTİV VE END. MAD.YAĞLAR SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
|
PETROLDEN MADENİ YAĞLARIN İMALATI
|
385.968.332,34
Anadolu Haber Ajansı
Yorum Gönder