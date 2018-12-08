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Venezuela'dan Türkiye'ye altın

Ekonomik krizle boğuşan Venezuela, milyonlarca dolar değerindeki 20 tonluk altını Türkiye'ye gönderdi.

Venezuela'dan Türkiye'ye altın

Ekonomik krizle boğuşan Venezuela, milyonlarca dolar değerindeki 20 tonluk altını Türkiye'ye gönderdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:15
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Venezuela'dan Türkiye'ye altın

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) ABD, Kanada ve Latin Amerika Ülkeleri Merkezi Başkan Yardımcısı Dmitriy Burıh, Sputnik'e verdiği röportajda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve yenilenen hükümetin yeni görev süresinde en önemli görevlerinden birinin ekonomik bağları azami derecede çeşitlendirmek ve yeni ortaklar bulmak olduğuna dikkat çekti.

"20 TON ALTIN ÜRETİLDİ, BÜYÜK KISMI GÖNDERİLDİ"

Ankara'nın da yeni ortaklar üzerinden ticari-ekonomik ilişkilerini genişletmeyi istediği için Venezuela ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceklerini söyleyen Burıh, şöyle konuştu: "Venezuela Türkiye'nin şimdiye kadar fazla açılmadığı Latin Amerika pazarına açılan kapısı olacak. Ayrıca Venezuela Türkiye menşeili ürünler için büyük bir pazar. Ankara'nın diğer pek çok ülke gibi aktif bir biçimde altın satın aldığı da unutulmamalı, Venezuela'da bu yıl milyonlarca dolar değerinde 20 ton altın üretildi ve altının büyük bir kısmı Türkiye'ye ihraç edildi. Bu nedenle Venezuela-Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğini umut verici olarak değerlendiriyorum."

Anahtar Kelimeler:
IhracatAltın
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