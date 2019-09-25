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Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi'ni devraldı

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 1,3 milyon metrekarelik kullanılabilir alanı olan İstanbul Finans Merkezi'nin yaklaşık 465 bin metrekarelik kısmını 1,67 milyar TL karşılığında devralacaklarını açıkladı. Projeye dahil olan şirketler içinde özellikle de Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun, Finans Merkezi’nde geliştirdiği konut, ofis ve ticari ünitelerden oluşan karma projesine yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen diğer işlerin bitmemesi yüzünden devam edemediği biliniyordu.

Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi'ni devraldı

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, 1,3 milyon metrekarelik kullanılabilir alanı olan İstanbul Finans Merkezi'nin yaklaşık 465 bin metrekarelik kısmını 1,67 milyar TL karşılığında devralacaklarını açıkladı. Projeye dahil olan şirketler içinde özellikle de Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun, Finans Merkezi’nde geliştirdiği konut, ofis ve ticari ünitelerden oluşan karma projesine yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen diğer işlerin bitmemesi yüzünden devam edemediği biliniyordu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:18
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Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi'ni devraldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde ilk etapta inşaatın tamamlanması için müteahhit şirketlerle görüşmeleri hızlandırdık ve her biriyle kamu yararını gözeterek rayiç bedellerin altında oldukça makul meblağlar üzerinden anlaşmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Sönmez, stratejik yatırım olarak gördükleri İFM projesiyle ilgili son gelişmeleri anlattı.

TVF olarak İFM projesine dahil olduklarını ve projenin bir kısmına yatırım yapacaklarını ağustos sonunda duyurduklarını anımsatan Sönmez, TVF olarak öncelikli stratejik yatırımlarından biri olan İFM projesinde hızla ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Sönmez, emlak, mevzuat ve ekosistem boyutlarıyla ele aldıkları projede ilk etapta inşaatın tamamlanması için müteahhit şirketlerle görüşmeleri hızlandırdıklarını ve her biriyle kamu yararını gözeterek rayiç bedellerin altında oldukça makul meblağlar üzerinden anlaşmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"TVF olarak 1,3 milyon metrekarelik kullanılabilir alanı olan projenin yaklaşık 465 bin metrekarelik kısmını proje, hafriyat, arsa bedelleri ve bugüne kadar tamamlanan inşaat maliyetleri dahil olmak üzere 1,67 milyar TL karşılığında devralacağız. Ofis ve çarşı alanlarını içeren bu kısımlardaki 3 yüklenici firma ile anlaşmaları imzalıyoruz. İnşaatların bir an önce başlaması için Emlak Konut GYO ile birlikte ihale düzenleyeceğiz. En geç kasım ayında vinçlerin çalışmaya başlayacağının müjdesini şimdiden verebiliriz.

İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'nin vizyoner projelerine katkıda bulunma ve yatırım yapma stratejimiz kapsamında değerlendirdiğimiz bir proje. İstanbul’un, 3 saatlik uçuş mesafesindeki bölgenin finans merkezi olarak konumlanmasında çok büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun iş birliğiyle proje ilerliyor."

Sönmez, bu vizyoner projede inşaatın 2022 başında tamamlanması hedefi doğrultusunda uzlaşmacı tavır sergileyen ve kamu yararına hareket eden müteahhitlere ve tüm paydaşlara teşekkür ettiklerini bildirdi.

Son Güncelleme: 25.09.2019 17:19
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