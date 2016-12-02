"VARLIK BARIŞI'NIN DETAYLARI BELLİ OLDU

ANKARA (AA) - Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık'a kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Türkiye’ye getirilen varlıkların, ülkeye sokulmasında herhangi bir vergi ödenmeyecek.

Maliye Bakanlığının, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen söz konusu tebliğ, yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık'a kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun ilgili madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmuyor.

Türkiye’ye getirilen varlıkların ülkeye sokulmasında herhangi bir vergi ödenmeyecek. Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirebilecek.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacak. Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun belgelendirilmesinde kullanılabilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde tebliğde yer alan “form” kullanılacak.

Banka veya aracı kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurt dışında hangi şekilde tasarruf edildiğine veya değerlendirildiğine ilişkin ayrıca bir inceleme ve araştırma yapmayacak ve tebliğ ile belirlenen form ve ekleri dışında herhangi bir belge istemeyecek.

Şirketlerin, kanuni temsilcileri, ortakları veya 19 Ağustos tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bir vekalet veya temsil sözleşmesi olmak koşuluyla vekilleri aracılığıyla yurt dışında değerlendirdikleri varlıkları madde kapsamında Türkiye’ye getirme imkanları bulunuyor.

Öte yandan, yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıkların hangi değerleme ölçütü ile değerleneceği konusu da tebliğ ile açıklığa kavuşturuldu. Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecek.

Yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat da yapılmayacak.

Türkiye’ye getirilen varlıklar veya bu varlıklara ilişkin bildirimlerin, mevzuatımızda yer alan diğer düzenlemeler bakımından herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma kapsamında değerlendirilemeyecek. Yurt dışından getirilen varlıklar dolayısıyla geçmişe dönük bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak.

Anadolu Haber Ajansı