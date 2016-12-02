banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

"VARLIK BARIŞI'NIN DETAYLARI BELLİ OLDU

02 Aralık 2016 Cuma 12:22
Bu haber 844 kez okundu

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık'a kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek

ANKARA (AA) - Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık'a kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Türkiye’ye getirilen varlıkların, ülkeye sokulmasında herhangi bir vergi ödenmeyecek.

Maliye Bakanlığının, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuoyunda "Varlık Barışı" olarak bilinen söz konusu tebliğ, yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık'a kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun ilgili madde hükmünden yararlanılması açısından herhangi bir önemi bulunmuyor. 

Türkiye’ye getirilen varlıkların ülkeye sokulmasında herhangi bir vergi ödenmeyecek. Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak bir hesaba transfer edebilecek veya fiziki olarak Türkiye’ye getirebilecek.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka veya aracı kurumlara bildirilmesi, söz konusu kıymetlerin Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli olacak. Banka dekontu veya aracı kurum işlem sonuç formları, deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun belgelendirilmesinde kullanılabilecek. 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesinde veya menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ya da aracı kurumlara bildirilmesinde tebliğde yer alan “form” kullanılacak.

Banka veya aracı kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Türkiye’ye getirilen varlığın daha önceden yurt dışında hangi şekilde tasarruf edildiğine veya değerlendirildiğine ilişkin ayrıca bir inceleme ve araştırma yapmayacak ve tebliğ ile belirlenen form ve ekleri dışında herhangi bir belge istemeyecek.

Şirketlerin, kanuni temsilcileri, ortakları veya 19 Ağustos tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenmiş bir vekalet veya temsil sözleşmesi olmak koşuluyla vekilleri aracılığıyla yurt dışında değerlendirdikleri varlıkları madde kapsamında Türkiye’ye getirme imkanları bulunuyor.

Öte yandan, yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıkların hangi değerleme ölçütü ile değerleneceği konusu da tebliğ ile açıklığa kavuşturuldu. Kapsama giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi nedeniyle, ithalde alınanlar da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat yapılamayacak, ceza kesilemeyecek.

Yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle, hiçbir şekilde geçmişe dönük bir vergi incelemesi yapılmayacağı gibi başka suretlerle de hiçbir vergi türü yönünden tarhiyat da yapılmayacak.

Türkiye’ye getirilen varlıklar veya bu varlıklara ilişkin bildirimlerin, mevzuatımızda yer alan diğer düzenlemeler bakımından herhangi bir araştırma, inceleme veya soruşturma kapsamında değerlendirilemeyecek. Yurt dışından getirilen varlıklar dolayısıyla geçmişe dönük bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.