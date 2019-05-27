Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
85545
ALTIN
250.469
DOLAR
6.0599
STERLİN
7.6850
EURO
6.7829

Van cazibe merkezi olacak!

Dev 'tekstilkent' projesinin maliyeti 16 milyon lira. Buradan 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Van cazibe merkezi olacak!

Dev 'tekstilkent' projesinin maliyeti 16 milyon lira. Buradan 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:43
1244 Okunma
Van cazibe merkezi olacak!

Van'da, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesinde imar çalışmalarına başlandı.

Van'da ekonomik canlılığı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla Van-Hakkari karayolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te, doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Van'a 50 fabrika açılacak

BAKANLIK 16 MİLYON LİRA KAYNAK GÖNDERDİ

DAKA, bunun üzerine yeni yatırımcıların yer talebini karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5. etapta 100 hektarlık alana Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırladığı projeyi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sundu. Bakanlık, onay verdiği proje için Van'a 16 milyon lira kaynak gönderdi.

1 AY İÇERİSİNDE İHALE SÜRECİ TAMAMLANACAK

100 hektarlık alana kurulacak yeni Tekstilkent için imar çalışmalarını başlatan DAKA, bir ay içinde ihale sürecini tamamlayarak firmalara yer tahsisi yapmayı hedefliyor.

Van'a 50 fabrika açılacak

50 FABRİKA, 15 BİN İSTİHDAM

Tekstilkent ve OSB'de ihtiyaç duyulacak malzemelerin satışının yapıldığı iş yerleri, kafe, restoran, kreş, OSB'deki firmalara hizmet verecek resmi kurum ve kuruluşların ofisleri ile yaklaşık 50 fabrika binasının bulunacağı projeyle Van'da, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, yatırım yapmak için yer talebinde bulunan birçok yatırımcının talebine kayıtsız kalmayarak Tekstil OSB projesini hazırladıklarını söyledi.

BAKAN VARANK İMZAYI ATTI

Bunun için Van Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100 hektarlık alanın "Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB" projesi için hazırlandığını kaydeden Güray, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle projenin sözleşmesini imzaladıklarını belirtti.

Van'a 50 fabrika açılacak

UZAK DOĞU'YLA REKABET

Türkiye'nin dünyada tekstil sektörüne yön veren ülkelerden biri olduğunun altını çizen Güray, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir Uzak Doğu gerçeği var, bununla rekabet edebilmek tamamen maliyete bağlı. Tekstil, emek yoğun bir sektör. Bu anlamda 6. bölge teşvikleri yatırımcılara can suyu oldu. Maliyetleri düşürmek için firmalardan bölgemize yoğun ilgi var. Önümüzdeki yıllarda bu talebin artacağına inanıyorum. Ülkemizin dövizle ilgili yaşadığı gelişmeler ekonomide negatif görünse de ihracat yapan firmalar için pozitif. Bunun başında tekstil geliyor. Bütün piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen Tekstilkent'te yoğunluk devam ediyor. Bunun bölgemize fayda sağlayacağına inanıyorum."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vakıfbank'ın başına sürpriz isim
Vakıfbank'ın başına sürpriz isim
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık atağı
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık atağı
Maden sahaları ihaleye açılıyor
Maden sahaları ihaleye açılıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim