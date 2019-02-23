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VakıfBank’a iki büyük ödül

VakıfBank, İngiltere’nin saygın dergilerinden Global Brands Magazine tarafından iki ödüle layık görüldü. Mobil Saha Satış projesiyle ‘En İyi Dijital Banka’ seçilen VakıfBank, Çapraz Ürün Satış projesiyle de 2018’in ‘En İnovatif Perakende Bankası’ seçildi. Böylelikle VakıfBank, Global Brands Magazine’den ödülle dönen tek Türk bankası oldu.

VakıfBank’a iki büyük ödül

VakıfBank, İngiltere’nin saygın dergilerinden Global Brands Magazine tarafından iki ödüle layık görüldü. Mobil Saha Satış projesiyle ‘En İyi Dijital Banka’ seçilen VakıfBank, Çapraz Ürün Satış projesiyle de 2018’in ‘En İnovatif Perakende Bankası’ seçildi. Böylelikle VakıfBank, Global Brands Magazine’den ödülle dönen tek Türk bankası oldu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:10
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VakıfBank’a iki büyük ödül

Çağdaş bankacılık anlayışına uygun yenilikçi ve müşteri odaklı çözümleriyle tüm paydaşlarının ‘yanındaki güç’ olan VakıfBank, hizmet ve ürünleriyle ödüllendirilmeye devam ediyor. VakıfBank son olarak İngiltere’nin saygın dergilerinden Global Brands Magazine tarafından ‘Mobil Saha Satış’ projesiyle ‘En İyi Dijital Banka’ ve ‘Çapraz Ürün Satış’ projesi ile de ‘En İnovatif (Yenilikçi) Perakende Bankası’ seçilerek ödüle layık görüldü.

Sektörde bir ilk: ‘Mobil Saha Satış’

‘Mobil Saha Satış’ uygulaması ile teknolojiyi satış ve pazarlama faaliyetlerine entegre ederek verimliliği önemli ölçüde artıran VakıfBank, bireysel bankacılık alanındaki pazar payını artırarak sektördeki konumunu güçlendirdi. Uygulama sayesinde müşterilerin şubeye gelmesine gerek kalmadan satış ve pazarlama faaliyetleri saha ekiplerince tablet bilgisayarlar kullanılarak yürütülebiliyor. Zaman kaybının önüne geçilerek müşteri memnuniyeti sağlayan, içeriğinde pek çok hizmet ve ürünü barındıran uygulama ayrıca offline başvuru özelliğiyle de sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor.

‘Çapraz Ürün Satış’ projesiyle işlemler hız kazandı

Bir yılı aşkın süredir devam eden değişim ve dönüşüm sürecinde VakıfBank, sektörün rekabetçi koşullarında hem müşterileri için hızlı ve doğru adımlar atabilmek hem de banka içerisinde zamanı, insan kaynağını, iş süreçlerini ve iş yapış biçimini verimli yönetebilmek için çözümler üretmeye devam ediyor. ‘Çapraz Ürün Satış’ projesiyle, zaman kaybının önüne geçen VakıfBank, müşterilerinin tek işlemle anında temel bankacılık ürünlerine ulaşmasına da imkan sağladı.

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankGlobal Brands MagazineDijital Banka
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