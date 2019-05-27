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Vakıfbank'ın başına sürpriz isim

Bankanın bugün gerçekleştirilen genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı, Türk siyasetinin yakından tanığı bir isim oldu.

Vakıfbank'ın başına sürpriz isim

Bankanın bugün gerçekleştirilen genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı, Türk siyasetinin yakından tanığı bir isim oldu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:11
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Vakıfbank'ın başına sürpriz isim

Türkiye'nin önemli bankalarından Vakıfbank'ın bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, önemli yer değişiklikleri yaşandı.

Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Abdulkadir Aksu oldu. Aksu, 1973'te başladığı kaymakamlık hayatında hızla yükselen Aksu, 1980'lerden bugüne de Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli görevlerde bulundu.

Öte yandan Aksu, AK Parti'nin kurduğu 59. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

GENEL MÜDÜR DE DEĞİŞTİ

Vakıfbank'ta Bilgi İşlemden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih Genel Müdür olurken; eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da yönetim kurulu üyesi oldu.

Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise Halkbank Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Son Güncelleme: 27.05.2019 17:47
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