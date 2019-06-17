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Vakıfbank da konut kredisi kampanyasına katıldı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Ekonomideki dengelenme döneminde enflasyonda düşüş trendinin başlayacağını öngören müşterilerimize Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ürünümüzle çözüm sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vakıfbank da konut kredisi kampanyasına katıldı

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Ekonomideki dengelenme döneminde enflasyonda düşüş trendinin başlayacağını öngören müşterilerimize Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ürünümüzle çözüm sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:30
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Vakıfbank da konut kredisi kampanyasına katıldı

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka ev sahibi olmak isteyenlere yeni bir konut kredisi sunuyor. VakıfBank, konut taleplerini erteleyen bireysel müşterilerine alternatif bir ürünle çözüm getiriyor. Gelecek dönemde enflasyon ve faizlerde düşüş bekleyen müşteriler, bugünden konut kredisi kullanarak ev sahibi olabiliyor.

VakıfBank, enflasyona endeksli mevduat ürününden sonra "Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi" ile de enflasyondaki aşağı yönlü hareketlerde faizi azalan özelliğiyle müşterilerine kazanç vaat ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, tüm paydaşların yanındaki güç olma hedefiyle talep ve ihtiyaçlara yönelik özel ürünler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Ekonomideki dengelenme döneminde enflasyonda düşüş trendinin başlayacağını öngören müşterilere Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ürünü ile çözüm sunduklarını ifade eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Böylelikle satın alma kararlarının ertelenmemesini temin ediyoruz. VakıfBank Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler, ürün kapsamında iki farklı faiz uygulamasından yararlanabiliyor. Kredi paketinin ilk alternatifinde, önce sabit sonrasında değişken faiz oranı uygulanırken; ikinci alternatifinde ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranına Bankanın sözleşmede belirlenen marj oranını eklemesiyle belirlenecek olan 'değişken faiz oranıyla' kredi kullanılabilecek.

Ayrıca geri ödeme döneminde güncel oranlardan sabit faizli konut kredisine dönüş yapılabilecek. Üründeki kredilerin faiz oranları, vadesi boyunca piyasa oranlarına göre yapılandırma yapılmaksızın 3, 6 ya da 12 ayda bir güncellenecek. Güncelleme için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından referans kabul edilip ilam edilen TÜFE yıllık yüzde değişim oranı baz alınacak." 

ÜRÜNÜN AVANTAJLARI 

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ürünün birçok avantajı olduğunu belirtti.

Sabit faizli krediye dönüş yapılabileceğini ifade eden Üstünsalih, tüketiciyi koruyan tavan olacağını, otomatik güncelleneceğini ve erken kapatmak isteyenler için ideal olduğunu kaydetti.

Üstünsalih, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredi kullanan müşterilerin, geri ödeme döneminde diledikleri zaman o dönemki sabit faizli konut kredisine geçiş yapabileceğinin altını çizdi.

Uygulanacak faiz oranının, sözleşmede belirtilen azami faiz oranını aşmayacağını ve tüketiciyi koruyan bir tavan faiz uygulaması olacağını vurgulayan Üstünsalih, "Müşteri tarafından seçilen periyoda göre faiz oranları otomatik olarak güncellenecek ve yeni ödeme planı, değişiklik gerçekleşmeden e-posta ile bildirilecek. Erken ödeme yapılması durumunda ise ödenen tutar için 'erken ödeme tazminatı' alınmayacak." değerlendirmelerinde bulundu.

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