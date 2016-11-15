VAKIF KATILIM ADANA ŞUBESİ HİZMETE AÇILDI

ADANA (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Öncelikli amacımız sektörü büyütmek, hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak." dedi.

Göktaş, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki Vakıf Katılım Adana Şubesi'nin hizmete açılması töreninde, bir ay içinde 12 şehirde şube açtıklarını, yıl sonuna kadar da 30 şubeyi faaliyete geçirmeye planladıklarını söyledi.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirme hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Göktaş, Vakıf Katılım'ın, müşterilerine daha yakın olma stratejisi kapsamında yeni şubeler açmaya devam ettiğini söyledi.

Bireysel müşterileri ile KOBİ'lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı, birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedeflediklerini dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"Belki sektörün en genç oyuncusuyuz. Üretimi, ticareti ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi destekleyen bir model olan katılım bankacılığının, bankacılık sektöründen aldığı pay büyüdükçe ülke ekonomisine olan katkısının da büyüyeceğini düşünüyoruz. Öncelikli amacımız sektörü büyütmek, hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Biz de sektörle birlikte büyüme hedefimiz kapsamında katılım bankacılığında pazar payımızın 2018 yılında yüzde 10'lar seviyesine çıkmasını ve 2023'te sektör liderliğini bize getirecek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz."

Göktaş, 2018 yılı sonunda en az 100 şube ve en az bin 200 çalışan sayısına ulaşarak istihdama da önemli bir katkı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Açılışa, Adana Vali Yardımcıları Mustafa Aydın ve Azmi Yeşil, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Sait Aytaç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Bölge Müdürü Recep Kafes, Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Sönmez, ve Vakıf Katılım Adana Şube Müdürü Kürşat Yaşar katıldı.

Anadolu Haber Ajansı