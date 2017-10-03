ÜRETİMDE REKABET İÇİN DİJİTAL FABRİKA DÖNEMİ

Genç sanayici ve işadamlarının karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir platform olarak faaliyet gösteren EGİAD (Ege Genç İş Adamları Derneği), “Sanayi 4.0 Bilgilendirme Toplantıları” kapsamında üyelerini otomasyon sektörünün öncü markası Mitsubishi Electric ile buluşturdu. Dernek merkezinde 2 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen etkinliğin açış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, “Sanayi ve imalat, ülkemiz ekonomisinin 1980’lerde yüzde 35’ini oluştururken bugün bu rakam yüzde 20’nin altına indi.



Yeni sanayi devriminin doğrudan ve dolaylı ekonomik katkısı ülkemiz ve bölgemizde nitelikli işgücü ihtiyacını artıracağı gibi aynı zamanda verimlilik ve inovasyon konusunda da sınıf atlatacak. Endüstri 4.0 doğrultusunda dönüşümü doğru şekilde gerçekleştirebilmemiz için çocuklarımızın dijital yetkinliklerini arttıracak bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz ve bu yetkinliklere sahip ara eleman yetiştirebilmemiz de hayati önem taşıyor” dedi.





“KOBİ’lerin zaman geçirmeden harekete geçmesi gerekiyor”

Türkiye’nin boyutları ve çerçevesi henüz yeni yeni şekillenen Sanayi 4.0’ı kaçırmaması için iş dünyası, üniversiteler, siyasi karar alıcılar ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi ve aktif çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Aydın Buğra İlter, “Türkiye açısından Sanayi 4.0 yaklaşımı, üretim ekonomisinde rekabet gücü, sürdürülebilirlik, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmek, yüksek verimlilik ve sağlıklı büyüme anlamına geliyor. Bu süreçte organizasyon yapılarını, anlayışlarını ve süreçlerini yeniden tanımlamak zorunda kalacak olanlar yalnızca büyük firmalar değil. Asıl bu büyük değişimin etkilerini en şiddetli şekilde hissedecek olan KOBİ’lerin zaman geçirmeden harekete geçmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Sanayi 4.0’ın temelinde üretim var”

Etkinlik kapsamında Ege bölgesinin genç işadamları ve sanayicilerine Sanayi 4.0’ın beraberinde getirdiği yenilikler ve gelecek vizyonu hakkında bilgi veren Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, yeni sanayi evresinin merkezinde üretimin olduğunu vurguladı. Türk sanayisinin küresel pazarlardaki rekabet gücü ve ihracat potansiyelinin artırılması için üretim kalitesinin yükselmesi ve maliyetlerin düşmesi gerektiğine dikkat çeken Tolga Bizel, Sanayi 4.0 evresinde fabrikaların en önemli gündem maddesinin, hızla değişen ve kişiselleşen insan ihtiyaçlarını en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek üretim bantlarını kurmak olduğunu belirtti. Bu noktada firmaların uzun vadeli stratejik planlarını hazırlamaları ve yatırımlarını bu kapsamda hayata geçirmelerinin önem kazandığını söyleyen Bizel, Mitsubishi Electric’in Türk sanayisine geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurabilme imkanı tanıyan teknolojik çözümler sunduğunu anlattı.

Enerji maliyetleri azalıyor, iş hacmi büyüyor

Mitsubishi Electric’in e-F@ctory konseptinin; üretimde hızı, kaliteyi ve verimliliği artırırken çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayabilecek evrimsel bir adım olarak öne çıktığını ifade eden Bizel, şunları aktardı; “Fabrikalarda hızın ve verimliliğin artmasını, süreçlerin anlık olarak izlenebilmesiyle hata paylarının büyük oranda azaltılmasını, üretim maliyetlerinin iyileşmesini ve dolayısıyla iş hacminin büyümesini mümkün kılıyoruz. Üretim hattındaki cihazlardan veri toplama yeteneğimiz ile enerji maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olurken, tam entegre otomasyon platformumuzla devreye alma ve kurulum sürelerinin kısalmasını da sağlıyoruz.”

e-F@ctory ile üretim kapasitesini yüzde 190 artırdı

Mitsubishi Electric’in güvenilir ve esnek üretim sistemleri kurmaya yönelik entegre konsepti e-F@ctory ile kullanıcıların yüksek hızlı ve bilgiye dayalı üretim hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunduğunu söyleyen Bizel, şöyle devam etti; “Sanayi 4.0 son yıllarda gündeme taşınmış bir konu olmasına rağmen e-F@ctory yeni bir oluşum değil. Mitsubishi Electric, e-F@ctory konseptini kendi üretim bantlarında 2003 yılından bu yana kullanıyor ve bu sayede edindiği tecrübelerini ürünlerine ve müşterilerine yansıtıyor.



Mitsubishi Electric'in kendi üretim merkezi olan Nagoya Fabrikası’nda e-F@ctory konseptinin kullanıma alınmasının ardından; üretim kapasitesinde yaklaşık yüzde 190 artış, üretimde yaklaşık yüzde 180 artış ve sistem içi mimari tutarlarda yaklaşık yüzde 65 düşüş gibi etkileyici sonuçlar elde edildi.”

IoT ile bağlantı sağlanan cihaz sayısı hızla artacak

Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) Sanayi 4.0’ın ve akıllı fabrikaların temelini oluşturduğunu söyleyen Bizel, IoT ile bağlantı sağlanan cihaz sayısının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde katlanarak artacağının öngörüldüğünü ifade etti. Bu noktada şirketlerin IT altyapısının çağın gereklerine uygun olarak değişmesi gerektiğini belirten Bizel, bulut tabanlı veri depolama ve işleme hizmetlerinin giderek daha fazla önem kazanacağının altını çizdi.

Intel’e 9 milyon dolar tasarruf sağladı

Mitsubishi Electric ve Intel markalarının, Intel’in Malezya’da bulunan üretim tesisinde ortak bir pilot programa imza attıklarından bahseden Bizel, şu bilgileri aktardı; “Mitsubishi Electric’in e-F@ctory otomasyon uzmanlığını, Intel’in “Nesnelerin İnterneti” konusunda çözüm üretme uzmanlığı ile birleştiren pilot program sayesinde, arızaların önceden fark edilerek arıza gerçekleşmeden müdahale edilmesi mümkün hale geldi. Pilot program; yüksek verimlilik, önleyici bakım faaliyetleri olanağı, düşük arıza oranı, düşük maliyet ve kusursuz uyumla sonuçlandı. Tüm bu sonuçlar ise Intel’in yaklaşık 9 milyon dolar tasarruf etmesini sağladı.”

Robotlar insanla beraber çalışıyor

Fabrikalarda robotlar ve insanların etkileşimli çalıştığı üretim hatlarının, sadece robotlardan oluşan üretim hatlarından daha verimli olduğunu belirten Bizel, şöyle devam etti; “Bugüne kadar genelde yalnız çalışan robotlar, artık insanla birlikte çalışan robotlar olarak karşımıza çıkıyor. Fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotlar, sağladıkları hız ve kolaylıklarla her geçen gün sanayide daha çok rol alıyor ve günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geliyor. Türkiye’de de başta sanayi olmak üzere robot kullanımı hızla yaygınlaşıyor.”

Mitsubishi Electric’in dijital fabrika konsepti e-F@ctory içinde robotların da önemli bir rol oynadığını ifade eden Bizel, “İleri robot teknolojilerimiz sayesinde özellikle büyük üretim serileri pratikleşiyor ve üretimde esneklik artıyor. İnsan kolu ya da eline yakın hassasiyete sahip robotlarımız; gıda, ilaç, ambalaj, otomotiv, beyaz eşya gibi pek çok sektörde tercih ediliyor. Bu robotlar özellikle zor ve tehlikeli işlerde, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından da fabrikalara büyük bir katma değer sağlıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Basın Bülteni