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ÜRETEN TÜRKİYE VAN’DA KONUŞTU

14 Mart 2017 Salı 14:00
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Ülkemizin ekonomik değer üreten kesimlerinin geleceğe olan güvenini artırmak, üretimle ilgili sorunları ortaya koymak ve çözüm önerileri geliştirmek, üretimin önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, tüm Türkiye genelinde Üreten Türkiye Konuşuyor temalı toplantılar düzenlenecek. 12 ilde gerçekleşecek olan toplantılardan ilki 14 Mart Salı günü Van’da gerçekleşti. Elite World Hotel’de gerçekleşen toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, TOBB, Hak-iş, TESK, Memur-Sen, TİSK, Türk-İş, Türkiye Kamu-Sen, TZOB ile iş dünyası sivil toplum kuruluşları ASKON, MÜSİAD, TİM, TÜGİAD ve TÜGİK Başkan ve 450 temsilci yer aldı.

ÜRETEN TÜRKİYE VAN'DA KONUŞTU
‘’Üreten Türkiye Konuşuyor’’ toplantılarının önemine değinen TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, teşvik paketleri, istihdam seferberliği ve ekonomi ile ilgili istişarelerde farkındalık oluşturmak için bu toplantıların hayati önem taşıdığını söyledi. Doğan, ‘’Üreten Türkiye için gerçekleştireceğimiz toplantıların ilkini Van’da gerçekleştirdik. Van ve Doğu Anadolu’nun ekonomik sorunları, alınan tedbirleri ve alınabilecek önlemleri istişare ettik. En önemlisi Van uluslararası ekonomiye nasıl adapte edilebilir, bu konular üzerine eğilmek için bir araya geldik” dedi.
Çiftçiden işçiye, memurdan işverene kadar üreten herkesi temsil ettiğimiz bu çalıştaylarda çok başarılı sonuçlar alınacağını belirten Başkan Doğan, “İki aylık dönemde her bölgeden 12 ilde, bölgenin problemlerini dinleyip o bölgeye çözümler üreteceğimiz istişare toplantılarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde düzenleyeceğiz. Bölgeler arasındaki ekonomik dengesizliğin ortadan kaldırılması ve KOBİ’lerimizin ekonomiye daha fazla katma değer üretmeleri için yerinde teşhisler yapıp, yerinde çözümler üreteceğimiz bu toplantılar büyük önem arz etmektedir’’ diye konuştu.

"Sözden Çok İş Üretme Zamanı"

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Yatırım Teşvik Paketi’nin ardından bölgeye yönelik proje ve yatırım çalışmalarını artıran TÜMSİAD, tekstil, gıda, kültür turizmi, sağlık, ulaşım, konut, makine teçhizat ve fuarcılık alanlarındaki faaliyetlerine hız verdi. Bölgedeki teşvik paketlerinin hayata geçirileceği merkezlerden birinin de Van olacağını açıklayan Doğan, “Artık sahada olup sözden çok iş üretme zamanı” dedi.



"2023 yılında Doğu ve Güneydoğu ekonomimizin devlerinden birisi olacak"

Doğu ve Güneydoğu’daki yatırımların, bölge kalkınma farklarını büyük oranda ortadan kaldıracağını belirten Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin üreten ve ekonomiye katkı sağlayan bir güce ulaşması, ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Çünkü uzun zamandır mücadele ettiğimiz terör; kargaşadan, gözyaşından, sosyal refah düzeyinin düşüklüğünden güç alıyor ve yatırımların da önünü kesmeye çalışıyor. Bütün bu problemlerin ortadan kaldırılmasında yatırımcılarımıza büyük görev düşmektedir. Doğu ve Güneydoğu Türkiye'nin geleceğidir. Bugün yapılacak çalışmalarla 2023 yılı geldiğinde Doğu ve Güneydoğu bölgesi ekonomimizin devleri olan kuruluşlara sahip olacaktır.’’
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