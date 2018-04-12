UN RO-RO SATILDI

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS A/S özel sermaye fonu Actera ve Esas Holding'in neredeyse tamamına sahip olduğu U.N. Ro-Ro'nun yüzde 98.8'ini, finansal borçlar düşüldükten sonra 950 milyon euro hisse değeri üzerinden satın aldı. U.N. Ro-Ro mart ayında hisselerinin yüzde 57.7'sinin halka arzına yönelik taslak izahname yayımlamıştı. Şirkette Actera ve Esas Holding'in toplam yüzde 98.8 payı bulunuyordu. DFDS tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre satın almanın haziran ayında tamamlanması bekleniyor. Şirket, U.N. Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor.

DFDS'nin CEO'su Niels Smedegaard "U.N. Ro-Ro'nun satın alınmasıyla, operasyonel olarak Kuzey Avrupa'ya benzeyen Avrupa'nın en cazip taşıma pazarlarından birine girmiş bulunuyoruz" dedi. U.N. Ro-Ro'nun CEO'su Selçuk Boztepe, "Yeni hissedarımızın getirdiği uzmanlığın, kombine ağ yeteneklerinin ve mali gücün U.N. Ro-Ro'ya Türk ihracatçılarının ve uluslararası lojistik şirketlerinin rekabet gücünü artırmasını sağlayacağından eminim" dedi. Türkiye-Avrupa arasında Ro-Ro gemileri ile intermodal taşımacılık yapan U.N. Ro-Ro'nun halihazırda yılda 322 bin araç kapasiteli 12 gemiden oluşan filosu bulunuyor. U.N. Ro-Ro, Türkiye ve AB arasında Akdeniz'de beş yük taşımacılığı güzergahı işletiyor. Dört güzergah İtalya'ya ve bir tanesi Fransa'ya bağlanıyor.