ULUSLARARASI BEYRUT ENERJİ FORUMU

BEYRUT (AA) - Bu yıl 8'incisi düzenlenen ve üç gün sürecek "Uluslararası Beyrut Enerji Forumu" davetlilerin katıldığı törenle başladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen forumun, "Lübnan'da Çevre Kirliliği, Yol ve Taşımacılık Sektörü" başlıklı ilk oturumunda Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden (AUB) Prof Nejat Avn Saliba, Lübnan Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği masasından Li Ebucevde ve IPT Enerji Merkezi Başkanı Toni İsa yer aldı.

AUB öğretim üyesi Saliba, Lübnan'daki çevre kirliliği hakkında yaptığı konuşmasında ülkede çevre ve hava kirliliğinin ana sebebi olarak ulaşım sektörünü gösterdi. Hükümetin krizi çözmek için gösterdiği çabanın ve girişimlerin yetersizliğine vurgu yapan Saliba, Lübnan'ın çevre kirliliği konusunda hala bir vizyonunun olmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Çevre Bakanlığı'nın geliştireceği ortak projelerin Lübnan'daki krize uzun soluklu çözüm getirebileceğini hatırlatan Saliba, soruna çözüm bulunmadığı takdirde 10 yıl sonra Lübnan'daki hastalıkların yaklaşık yüzde 50'sinin çevre kirliliğine bağlı nedenlerle yaşanacağını söyledi.

Çevre kirliliğinin sistematik bir konu olduğunu ve bunun uzun soluklu yaklaşımlarla ele alınması gerektiğini belirten Saliba, kısa vadeli çözümlerin öngörülmesi zor yeni sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

IPT Enerji Merkezi Başkanı İsa, Lübnan'da uzun yıllardır devam eden çevre kirliliği ve buna bağlı enerji kaybı meselesi için akılcı çözümler sunmanın zamanının geldiğini belirterek, "Enerji kaybı, tahmin edilenden daha fazla ekonomik zarara neden olmaktadır. Zamanında önlem alınmazsa telafisi zor problemler ortaya çıkabilir." dedi.

Ele aldığı konular itibarıyla Ortadoğu'daki en geniş kapsamlı forumlardan biri olan ve üç gün boyunca devam edecek "Uluslararası Beyrut Enerji Forumu'nda" sürdürülebilir enerji projeleri, çevre kirliliği, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil enerji konuları ele alınacak. Alanında uzman çok sayıda akademisyen, bürokrat ve uzmanın yanı sıra Lübnanlı siyasetçiler de forumda konuşma yapacak.

Lübnan’da enerji sıkıntısı nedeniyle ülkenin bazı yerlerine hiç elektrik verilemezken, bazı yerlerinde 12 saat, bazı yerlerinde 6 saat, başkent Beyrut’ta ise her gün 3 saat elektrik kesintisi yaşanıyor. Ülke enerji ihtiyacının bir kısmını Türkiye'den gelen iki büyük enerji gemisinin ürettiği elektrikle sağlıyor. Ayrıca Lübnan genelinde 2015 yılında çöplerin toplanamaması nedeniyle ortaya çıkan çevre krizi iki yıl sonra çözülebilmişti.

Anadolu Haber Ajansı