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Ulukaya “Dünyanın En Önemli Düşünürleri” arasında

Foreign Policy dergisi, 2017 yılı için hazırladığı “Dünyanın En Önemli Düşünürleri” listesinde iş adamı Hamdi Ulukaya’ya yer verdi. 50 kişilik listede Türkiye’yi temsil eden tek isim Ulukaya oldu. Listede Ulukaya’nın yanı sıra Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, dünyanın en ünlü modern sanatçılarından Ai Weiwei ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimler yer alıyor.

Ulukaya “Dünyanın En Önemli Düşünürleri” arasında

Foreign Policy dergisi, 2017 yılı için hazırladığı “Dünyanın En Önemli Düşünürleri” listesinde iş adamı Hamdi Ulukaya’ya yer verdi. 50 kişilik listede Türkiye’yi temsil eden tek isim Ulukaya oldu. Listede Ulukaya’nın yanı sıra Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, dünyanın en ünlü modern sanatçılarından Ai Weiwei ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimler yer alıyor.

08 Aralık 2017 Cuma 16:03
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Ulukaya “Dünyanın En Önemli Düşünürleri” arasında

Dünyaca ünlü haber-yorum dergisi Foreign Policy, “Dünyanın En Önemli Düşünürleri” 2017 listesini yayınladı. ABD merkezli yoğurt devi Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, çalışanlarına, mültecilere ve Amerika’nın kırsal kesiminde yaşayan nüfusa sağladığı katkı gerekçesiyle listeye dahil edildi. Yıla damgasını vuran ve fikirlerini eyleme dönüştürerek dünyayı değiştiren liderlerin yer aldığı listede bu yıl, insan odaklı yaklaşımıyla iş hayatına yeni bir soluk getiren Hamdi Ulukaya Türkiye’yi temsil eden tek isim oldu.

50 kişilik Dünyanın En Önemli Düşünürleri listesinde Ulukaya’nın yanı sıra sıra Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, İngiltere İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, dünyanın en ünkü modern sanatçılarından Ai Weiwei ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

Anahtar Kelimeler:
Foreign PolicyHamdi Ulukaya
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