ULUDAĞ İÇECEĞİN BAŞARI SIRRI

Her yıl dünyaca ünlü ekonomistlerin yanı sıra global ve yerel şirketlerin CEO ve yöneticilerinin dünya ve Türkiye’yi ilgilendiren konuları konuşmak üzere bir araya geldiği ve bu yıl 7. kez düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ilk günü sona erdi. Zirve’de “Global Fırsatların Geleceği” oturumuna konuşmacı olarak katılan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek’in yurtdışına yönelik planlarının yanı sıra global arenada yer almak isteyen şirketler için de önerilerini paylaştı.

Uludağ İçecek’in 100 yılı aşkın süredir “yenilikçilik” ve “kalite” misyonlarından ödün vermediğini söyleyerek sözlerine başlayan Ömer Kızıl, içecek sektörüne yön verdiklerini dile getirdi: “Hem Türkiye hem dünyada ilklere imza atıyor, yarattığımız yeni kategorilerle inovasyona liderlik ediyoruz. Türkiye’nin ilk ambalajlı limonatası bunun son yıllardaki en önemli örneği. Üstelik sadece kendi sektörümüzle de yetinmiyoruz. Geçtiğimiz yıl maden suyuna katma değer yaratmak amacıyla Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip cilt bakım spreyi Uludağ Premium Cilt Bakım Spreyleri ile de farklı alanlarda da iddialı olduğumuzu ortaya koyduk. Öte yandan ürünlerimizde sadece şeker pancarı kullanmaya da devam ediyoruz ve nişasta bazlı şeker kullanmayan en büyük ulusal içecek şirketiyiz. Tabi ki başarımızın sırlarından biri de sürekli olarak güncellediğimiz teknoloji altyapımız. Örneğin, sahip olduğumuz su tasfiye sistemimiz bugün hiçbir rakibimizde yok” dedi. İnovasyonun kendilerine sınırları aşma imkanı sunduğunu da söyleyen Kızıl, “Türkiye’nin en büyük ve köklü içecek şirketi olarak Uludağ İçecek ürünlerini 5 kıtada 40’tan fazla ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz. Bugün Almanya’da hemen her markette Uludağ İçecek ürünlerini bulmak mümkün. Yıllık ciromuzun da %20’lik kısmını ihracattan elde ediyoruz.”

Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satışa kadar her alanda yenilikçi bakış açısının global pazarlara açılırken büyük önem kazandığının altını çizen Kızıl, yerelleşmek ve girilen pazardaki tüketicilerin beklentilerini anlamak gerektiğini söyleyerek sözlerine devam etti: “Dünyada hangi ülkenin damak tadı nasıl, trendler ne tarafta doğru eviriliyor; bunları yakından takip etmek başarımızın altındaki faktörlerden biri. Örneğin Türkiye’nin ilk ambalajlı limonatası olan Uludağ Limonata’yı tüketicilerin damak zevklerine daha uygun olduğu için Almanya pazarına özel gazlı olarak ürettik. Yani önemli olan girmeyi planladığınız pazarla ilgili tüketicileri ve pazarı anlamaya yönelik araştırmalara yapmak ve anlamlı verilere dayanan öngörülerde bulunabilmek.”