"ÜLKEMİZE GÜVENİYORUZ, YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ"

"Ülkenin alüminyum ithalatının bir kısmını ikame etmeyi düşünüyoruz"
Ali Kibar, alüminyum sektöründe önemli bir yatırımla ilgili çalışmalarının devam ettiğini, projede bazı revizeler yaparak teşvik için başvuruda bulunduklarını bildirdi. Karasu'da planladıkları yatırımın toplam tutarının 800 milyon doları bulacağını aktaran Kibar, katma değeri yüksek ürünlerle ülkenin alüminyum ithalatının bir kısmını ikame etmeyi düşündüklerini kaydetti. Kibar, alüminyumda bu yıl ilave 40 bin ton kapasite artırdıklarını, gelecek yıl da bu çıktıya paralel olarak yatırım kararı verebileceklerini söyledi.
Anadolu Haber Ajansı
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