banner181

banner213
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

"ÜLKEMİZE GÜVENİYORUZ, YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ"

06 Eylül 2017 Çarşamba 12:25
Bu haber 515 kez okundu

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kibar: Biz ülkemize güveniyoruz. Yatırıma devam edeceğiz. Alüminyum sektöründe önemli bir yatırımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Projede bazı revizeler yaparak teşvik için başvuruda bulunduk. Karasu'da planladığımız yatırımın toplam tutarı 800 milyon doları bulacak.

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye'ye güvendiklerini, yatırıma devam edeceklerini bildirdi. Ali Kibar, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü çeyreğinin son dönemine girilen 2017'nin, firmalar için iyi geçtiğini ifade etti. Kibar, "Birçoğu planlarının pozitif anlamda çok ötesinde iş çıktılarıyla karşılaşacak. Mesela biz geçen ay sonu itibarıyla rekor sevkiyat rakamlarına ulaştık." dedi.  Türkiye'ye güvendiklerini ifade eden Kibar, "Bizim gibi herkes güvensin. Biz hala yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

"Ülkenin alüminyum ithalatının bir kısmını ikame etmeyi düşünüyoruz"
Ali Kibar, alüminyum sektöründe önemli bir yatırımla ilgili çalışmalarının devam ettiğini, projede bazı revizeler yaparak teşvik için başvuruda bulunduklarını bildirdi. Karasu'da planladıkları yatırımın toplam tutarının 800 milyon doları bulacağını aktaran Kibar, katma değeri yüksek ürünlerle ülkenin alüminyum ithalatının bir kısmını ikame etmeyi düşündüklerini kaydetti. Kibar, alüminyumda bu yıl ilave 40 bin ton kapasite artırdıklarını, gelecek yıl da bu çıktıya paralel olarak yatırım kararı verebileceklerini söyledi. 




Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.