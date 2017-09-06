"ÜLKEMİZE GÜVENİYORUZ, YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ"

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türkiye'ye güvendiklerini, yatırıma devam edeceklerini bildirdi. Ali Kibar, İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüncü çeyreğinin son dönemine girilen 2017'nin, firmalar için iyi geçtiğini ifade etti. Kibar, "Birçoğu planlarının pozitif anlamda çok ötesinde iş çıktılarıyla karşılaşacak. Mesela biz geçen ay sonu itibarıyla rekor sevkiyat rakamlarına ulaştık." dedi. Türkiye'ye güvendiklerini ifade eden Kibar, "Bizim gibi herkes güvensin. Biz hala yatırım yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.



"Ülkenin alüminyum ithalatının bir kısmını ikame etmeyi düşünüyoruz"

Ali Kibar, alüminyum sektöründe önemli bir yatırımla ilgili çalışmalarının devam ettiğini, projede bazı revizeler yaparak teşvik için başvuruda bulunduklarını bildirdi. Karasu'da planladıkları yatırımın toplam tutarının 800 milyon doları bulacağını aktaran Kibar, katma değeri yüksek ürünlerle ülkenin alüminyum ithalatının bir kısmını ikame etmeyi düşündüklerini kaydetti. Kibar, alüminyumda bu yıl ilave 40 bin ton kapasite artırdıklarını, gelecek yıl da bu çıktıya paralel olarak yatırım kararı verebileceklerini söyledi.







Anadolu Haber Ajansı