"ÜLKEMİZ GÜÇLÜ İSE BİZ DE GÜÇLÜYÜZ"

Aralarında inşaat, tekstil, enerji, perakende ve hazır giyim gibi çeşitli sektörlerden iş dünyası temsilcilerinin bulunduğu bir grup iş insanı, dövizdeki yükselişe “Dur” demek ve Türk Lirası’nın itibarını kuvvetlendirmek için harekete geçiyor.

İnşaat ve enerji sektöründeki yatırımları ile tanınan iş adamı ve AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak öncülüğünde kurulan ‘Türkiye İçin Platformu’, 2018 sonuna kadar 50 milyar EURO tutarındaki dövizi ülkemize kazandırmak için düğmeye bastı. Ülkemize transfer edilecek döviz, derhal Türk Liarası’na çevrilecek ve aynı dövizi getiren iş insanlarımızın yerli katma değer ve istihdam üretecek yurt içi yatırımlarına kaynak sağlanmak için kullanılacak.

“Ülkemiz güçlü ise biz de güçlüyüz”

“Yeni bir dünya kuruluyor” diyen Muhsin Bayrak, “Uluslararası siayesetteki kavga ve çekişmelerin neticesi olarak tüm dünyada büyük bir çıkar savaşı yaşanıyor. Türkiye’nin bölgesel ve uluslarası güç olma yolunda attğı emin adımlar, ekonomisindeki büyüme, bugün bir takım uluslarası çıkar çevrelerince sabote edilmeye çalışılıyor. Yurt dışında da yatırımları olan bizler, Türkiye ne kadar güçlü ise biz de o kadar yabacı denizlerde yol alırken o kadar güçlüyüz. Bunun bilinciyle de yurt dışında kazandıklarımızı ülkemize kazandırmak için harekete geçiyoruz” diye konuşru.

“Bu seferberliğe herkesi davet ediyoruz”

“Yurt dışında binlerce iş insanının ve oralarda yerleşik milyonlarca Türk’ün on milyarlarca dolar ve euro geliri ve de parası bulunuyor” diyen Musin Bayrak, “Böylesi zamanlarda her şeyi devletten ve hükümetten beklememek, taşın altına sadece elini değil gövdeni dahi koymak hepimizin boynunun borcudur. Bu milli seferberliğe başta yurt dışında yatırımları olan iş adamlarımız olmak üzere Türkiye sevdalısı, tüm yurt dışında yaşayan birikim sahibi Türk vatandaşlarını da davet ediyoruz. Gelin yurt dışında kazandıklarımızı, bu ülke için, katma değer üreten, istihdam kazandıran yeni yatırımlar yaparak, üllemizi daha da kalkındırmak için hep birlkte harcayalım. Bu ülke güçlendikçe, biz de güçleneceğiz bunu unutmayalım” dedi.

AB Grup Holding de ilk efapta 10 milyon EURO getirecek

Yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği AB Grup Holding’in de yıl sonuna kadar Yunanistan ve İngiltere’de başta olmak üzere gayrimenkul geliştirme, inşaat taahhüd ve enerji alanındaki yatırımlardan elde ettiği 10 milyon EURO’luk geliri Türkiye’ye getireceğini ifade eden Muhsin Bayrak, “Biz de getirdiğimiz dövizi hemen Türk Lirasına çevirerek, Beşiktaş ve Seyrantepe’de önümüzdeki aylarda başlayacak gayrimenkul yatırımlarımızda değerlendirmek amacıyla değerlendireceğiz” diye konuştu.

“Platformun daha da büyüyeceğine olan inancımız tam”

“Şimdilik bu ülkeye gönlüyle bağlı küçük bir iş insanı grubuyuz” diyen Bayrak, “Yurt dışında yatırımları olan pek çok iş insanı ve dostumuz ile temas halindeyiz. ‘Türkiye İçin Platformu’nun her geçen büyüyeceğine olan inancımız tam. Bu Türk iş dünyasının el ele vererek, yerli ve milli bir duruş sergilediğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Platformu büyütmek ve kurumsallaştırmak için danışamanlarımızla sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde geniş katlımlı bir lansman toplantısı da yapacağız. Böylece Türkiye için harekete geçen bu iş insanlarımızı herkes tanıyacak. Amacımız Türk Lirası’nın itibarını daha da kuvvetlendirmek. Para transferlerinin sağlıklı yürümesi, yatırıma dönüşmesinde ihtiyaç duyulan tüm alt yapının sağlanması için de başta kamu olmak üzere finans kurumları, ilgili kurumlar ve tüm paltform üyeleri ile temas halindeyiz” dedi.

