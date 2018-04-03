UİB ihracatı mart ayında yüzde 17,91 arttı

UİB aracılığıyla mart ayında yapılan ihracat 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 17,91 oranında artış gösterdi. 2018’in ilk çeyreğindeki toplam ihracatı yüzde 19,74 oranında artarak 8,5 milyar dolar olan UİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 18,09 artarak 30,7 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.



Büyümede yeni bir başarı hikayesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, “2017 yılının son çeyreğine ilişkin yüzde 7,3’lük büyüme bizler açısından memnuniyet vericidir. 3. Çeyrekle birlikte 2017 yılı genelinde büyüme oranımız yüzde 7,4’e yükselerek, beklentileri doğrulamıştır. Öte yandan ülkemiz bu performans ile dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı gösteren ülke olmuştur” dedi.



Türkiye ekonomisinin bu başarılı büyüme performansına yatırım ve net ihracat kaleminden 2,3 puanlık destek gelmesinin önemine değinen Başkan Sabuncu, Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme modeli ile yeni bir başarı hikayesi yazdığının altını çizdi. Büyümede başarının sürdürebilirliği için yapısal reformların devam etmesi gerektiğine işaret eden Başkan Orhan Sabuncu, faiz oranlarındaki artışın önüne geçilmesi gerektiğini ifade ederek böylelikle yatırımların daha da canlanacağını söyledi. Devreden KDV iadesi noktasında ihracatçı ve sanayicilerin beklentilerinin olduğunu ifade eden Orhan Sabuncu, bu kaynağın ekonomiye yeniden sunulması gerektiğini dile getirdi.



OİB mart ayında 2,9 milyar dolarlık ihracata imza attı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,10 artışla 2,9 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB’in 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasındaki üç aylık ihracatı ise yüzde 19,90 artarak 7.5 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 18,97 artarak 26.8 milyar dolar seviyesine ulaştı.



UTİB’in ihracatı 122 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) mart ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,29 artarak 122 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB’in 1 Ocak-31 Mart 2018 tarihleri arası ihracatı ise yüzde 12,58 artarak 332 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 5,54 artarak 1,2 milyar dolar seviyelerine geldi.



UHKİB’den 58,6 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,42 oranında bir artışla 58,6 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB’in 2018’in ilk çeyreğindeki ihracatı yüzde 18,42 oranında artarak 157 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 12,78 artışla 577 milyon dolar oldu.



UMSMİB ihracatı 15 milyon dolar

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB) mart ayı ihracatı ise yüzde 19,20 oranında artarak 15 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, 2018 yılı ilk çeyrek ihracatı 39,8 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 157,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.



UYMSİB ihracatı 8 milyon dolar oldu

Mart ayında yüzde 47,80 artışla 8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) ilk üç aylık ihracatı 20,2 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 121,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,87 artışla 191,8 milyon dolar olarak açıklandı.