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UEFA’DAN TÜRKİYE’YE 91 MİLYON AVRO

29 Haziran 2017 Perşembe 16:12
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KPMG Football Benchmark Ekibi, Süper Lig kulüplerinin UEFA'dan iki sezonda 91 milyon avro gelir elde ettiğini açıkladı

UEFA'DAN TÜRKİYE'YE 91 MİLYON AVRO
İSTANBUL (AA) - Süper Lig kulüpleri iki sezonda UEFA'dan 91 milyon avro gelir elde etti. 

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG açıklamasına göre, şirketin Football Benchmark Ekibi, kulüplerin en önemli kaynaklarından biri olan UEFA gelirlerini inceledi. KPMG Futbolun Elitleri 2017 Raporunda yer alan araştırmada, UEFA'nın kulüplere dağıttığı performans ve pazarlama değerleri de yer aldı.

Süper Lig'in Avrupa'daki temsilcileri 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında UEFA'dan 91 milyon avro gelir sağladı. Bu rakamın 53 milyon avrosu pazarlama ve yayın gelirlerinden oluşurken 38 milyon avrosu da performans primleri olarak ön plana çıktı.

Avrupa'nın önde gelen 8 liginin yer aldığı araştırmada Türkiye, 91 milyon avro gelirle 7. sırada yer aldı. Böylece, Süper Lig, 80 milyon avro gelirli Hollanda Ligi'ni geride bıraktı. 

Real Madrid ve Barcelona'nın yükselişiyle altın çağını yaşayan, Sevilla ile Avrupa Ligi'ni domine eden İspanyollar, iki sezonda UEFA'dan 509 milyon avro prim elde etti.

İngiltere Premier Ligi kulüpleri 476 milyon avro kazanırken, İtalyanlar ise 370 milyon avroyu kasasına koydu. İtalya'yı 354 milyon avroyla Almanya ve 271 milyon avroyla Fransa izledi. Portekiz Ligi de 141 milyon avro UEFA'dan gelir sağladı.


Anadolu Haber Ajansı
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