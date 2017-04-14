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ÜÇÜNCÜ HAVALİMANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU ONAYLANDI

14 Nisan 2017 Cuma 11:28
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İGA'nın, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı esnasında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik faaliyetlerini konsolide eden "Sürdürülebilirlik Raporu" onaylandı

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU ONAYLANDI
İSTANBUL (AA) -  İGA'nın, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı esnasında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik faaliyetlerini konsolide eden "Sürdürülebilirlik Raporu" uluslararası standartlar çerçevesinde, Küresel Raporlama Girişiminin (GRI) onayını aldı.

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı Sürdürülebilirlik Raporunu tamamladı. Rapor, sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten kurumsal aktörlere bir yol haritası sunmak üzere gönüllü olarak kurulan GRI tarafından onaylandı. Bu rapor ile İstanbul Yeni Havalimanı sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası standartlar çerçevesinde paydaşlarının dikkatine sunacak. 

İGA, GRI G4 temel ilkeleri ışığında hazırladığı 2016 Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla kurumsal yönetim, çevresel sürdürülebilirlik, iş gücü ve sosyal yönetim alanındaki uluslararası standartlardaki uygulamalarını rapor haline getirerek, Türkiye'deki sürdürülebilirlik kültürünün gelişimine ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına güçlü bir katkı sunmayı hedefliyor. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, sürdürülebilirliğin İGA için bir kültür niteliği taşıdığını belirterek, "Sürdürülebilirlik ilkemizle, kararlarımızı hem çevresel ve sosyal hem de ekonomik açıdan değerlendiriyoruz, hep ileriyi ve daha iyisini hedefliyoruz. Uluslararası standartlar çerçevesindeki titiz çalışmalarımızla tüm dünyaya her açıdan örnek bir havalimanının nasıl yapılacağını gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, inşaatı tüm hızıyla devam eden İstanbul Yeni Havalimanı için yapılan sürdürülebilirlik planları, sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde işletme dönemini de kapsayacak şekilde planlandı.


Anadolu Haber Ajansı
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