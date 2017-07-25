“ÜÇÜNCÜ HAVALİMANININ KİRALANABİLİR ALANLARINA TEKLİF YAĞIYOR“

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - İGA Havalimanı İşletmesi AŞ İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul Yeni Havalimanı'nda 53 bin metrekaresi duty free, 32 bin metrekaresi yeme içme, 15 bin metrekaresi perakende alanı olmak üzere toplam 100 bin metrekarenin üzerinde kiralanabilir alan olduğunu belirterek, "Kiralanabilir alanlar için Rusya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'ya kadar tüm dünyadan teklif yağıyor. Sadece kiralanabilir alanlarla ilgili değil, diğer tüm iş kolları ile alakalı yurt içinden ve dışından çok ilgi görüyoruz." dedi.

Hüseyin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanı işletmesi tarafındaki görüşmelerin çok iyi ve yoğun gittiğini, özellikle referandum sonrası güzel neticeler almaya başladıklarını söyledi.

Havalimanı inşaatının yüzde 55'inin tamamlandığını hatırlatan Keskin, "Bu ilerlemeyi ve işletme tarafında hazırlanan sözleşmeleri, onları koruyacak maddeleri görünce, talep daha da artıyor." dedi.

Keskin, havalimanında duty free, yeme içme ve perakende olmak üzere 3 bölüm bulunduğunu, 53 bin metrekaresi duty free, 32 bin metrekaresi yeme içme ve 15 bin metrekaresi perakende alanı olmak üzere toplam 100 bin metrekarenin üzerinde kiralanabilir alan olduğunu bildirdi.

Duty free anlaşmasını daha önce yaptıklarını belirten Keskin, yeme içme ile alakalı ihaleyi bitirdiklerini, sözleşme maddelerinde ilerleme sağlandığını ve sözleşmenin yakında yapılacağını söyledi.

Atatürk Havalimanı'ndan, 2021'in başına kadar Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve mevcut işletmeci ile sözleşmesi olan 108 firma bulunduğunu aktaran Keskin, bunlarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

- "Perakende konusunda kiralama ile ilgili büyük talep alıyoruz"

Hüseyin Keskin, perakende konusunda 15 bin metrekare kiralanabilir alan olduğunu ifade ederek, "Bu rakam Atatürk Havalimanı'nda 3 bin 500 metrekare civarında. Buranın kiralanmasıyla ilgili büyük talep alıyoruz." dedi.

İstanbul yeni Havalimanı'nın, kendi alanında sıfırdan yapılan en büyük yapı ve gelecek yıl açılacak havalimanında ilk etapta yolcu kapasitesinin 90 milyon olacağını bildiren Keskin, şunları kaydetti:

"Bu havalimanı şehrin değişik bir noktasında olduğu için ticari ritminden doğan değişik ticari alanlar da oluşuyor. Çok enteresan ticaretler de geliyor. Bunları açılınca göreceksiniz. Biz çok fazla karışmıyoruz. Ancak burada bize itimat edip yer alan firmaların fizibilitelerini yaptıktan sonra ticaretine çok müdahale etmeden, aynı sektörden çok fazla şirketin bir arada olmamasına gayret gösteriyoruz. Çünkü aynı sektörde faaliyet gösterip birbirine çok yakın işletme açan şirketler daha sonra ticari açıdan sıkıntı yaşayabilir."

- "Keşke Türkiye'de olsa' denilen markalar gelecek"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Keskin, perakende tarafında 10 metrekareden küçük bağımsız birim kiralaması yapılmadığını belirterek, "İstanbul Yeni Havalimanı'nın kiralanabilir alanları için Rusya'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'ya kadar tüm dünyadan teklif yağıyor. Çok teklif alıyoruz. Sadece kiralanabilir alanlarla ilgili değil, diğer tüm iş kolları ile alakalı yurt içinden ve dışından gerçekten çok ilgi görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam kiralanabilir alanların yarısından fazlasını kiraladıklarını bildiren Keskin, "Burada Türkiye'de ilk defa ticaret yapacak uluslararası markalar bulunacak. Birçoğu anlaşmaya bağlandı. Şu anda duty free alanında 400'e yakın yerli ve yabancı firmanın yer alabileceğini söyleyebilirim. Yeme içme alanında da 'keşke Türkiye'de de olsa' denilen çok sayıda markayı görebileceğiz." şeklinde konuştu.

- "Hedef, 46 hava yolu şirketi sayısını 100'e çıkarmak"

Hüseyin Keskin, şu anda Atatürk Havalimanı'nda 46 hava yolu şirketinin operasyon yaptığını, İstanbul Yeni Havalimanı'nda hedeflerinin 100 şirkete ulaşmak olduğunu söyledi. Buradan 350 destinasyona uçuş yapılacağını bildiren Keskin, bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, ABD'den Türk Cumhuriyetler'e kadar görüşmelerin devam ettiğini, en büyük ilk 10 hava yolu şirketinden Türkiye'ye uçanlar ile görüştüklerini ve ön protokol imzaladıklarını anlatan Keskin, gerek uçuş gerekse alan kiralama konusunda şirketlerin kendilerine ulaştığını, ulaşmayanlar ile irtibat kurduklarını, görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.