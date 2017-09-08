"TV'DE ÖTV SIFIRLANIRSA SATIŞLAR EN AZ %20 ARTAR"

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı ve MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, televizyon pazarının yavaşladığını gördüklerini ifade ederek, "Televizyonda da ÖTV'nin sıfırlanmasını çok arzu ediyoruz. Televizyonda da ÖTV sıfırlanırsa bu, satışları en az yüzde 20 artırır." dedi.

Beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan ÖTV'nin şubat ayı başında sıfıra çekilmesinin ardından artan satışları gören sektör temsilcileri, aynı desteği televizyonda da istiyor.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, geçen hafta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından IFA'da, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ÖTV muafiyeti uygulamasının zamanlaması çok iyiydi. Şu an televizyonda böyle bir uygulama için zamanlama çok uygun. ÖTV muafiyetinin televizyona getirilmesi de düşünülebilir." ifadesini kullanırken, Arçelik Pazarlama AŞ Genel Müdürü Can Dinçer de "Biz tüm ürünlerde özel vergilerin azaltılmasını istiyoruz." demişti.

KMD Yönetim Kurulu Başkanı ve MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlandığı ilk aylarda satışlarda yüzde 50'lik artış yaşandığına işaret ederek, geçen ayları da üst üste koyduklarında bu artışın yüzde 30'un üzerinde olduğunu söyledi.

Bunun beyaz eşya üreticilerine çok olumlu yansıdığını ifade eden Gökyıldırım, bu ürünleri halkla buluşturan perakendeciler olarak kendilerinin de bu durumdan fayda sağladığını kaydetti.

Televizyonda da ÖTV'nin sıfırlanmasını çok arzu ettiklerini vurgulayan Gökyıldırım, şöyle devam etti:

"Çünkü televizyon pazarının yavaşladığını gözlemliyoruz. Televizyonda özellikle yenilemelerin zamanında yapılmadığını ya da ürün alırken daha ucuzunun, küçük ekranlı olanının alındığını görüyoruz. ÖTV desteği olursa, burada da benzer gelişmelerin olacağını düşünüyoruz. Televizyonda da ÖTV sıfırlanırsa bu, satışları en az yüzde 20 artırır."

- "Perakendeciler dolardaki yükselişi fiyatlara yansıtmadı"

Yenal Gökyıldırım, KMD bünyesindeki markaların büyüklüğünün 70 milyar dolar olduğunu bildirdi. Organize perakende sektöründe faaliyet gösterenlerin yüksek stoklarla çalıştığını aktaran Gökyıldırım, "Bu şirketler yüksek stokları olduğu için kur artışlarını bir günde yansıtmazlar." dedi.

Gökyıldırım, dolar/TL kurunun 3,90'lara gittiği süreçte hiçbir organize perakendecinin ürün fiyatını artırmadığını, artırması halinde bunun satışlara negatif etkisi olacağını söyledi.

Organize perakendenin fırsatçı yaklaşmadığını, işini düzenli yapmaya uğraştığını belirten Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"Organize perakendeci işini düzenli yaparak büyütür. Yoksa bir toptancı gibi, bir spotçu gibi, 'Aman fiyat arttı, fiyatı artırayım. Fiyat arttı, onları raflardan çekeyim' gibi hareketler yapmaz. Çünkü bizim zaten büyük mağaza yatırımlarımız var. Mağazalarımızda yine personel ve lojistik yatırımlarımız var. Bunların hepsinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi lazım. Biz de ne yaparız onun için? Bu gelen ufak tefek dalgaları kendimiz göğüsleyerek tüketiciye yansıtmayız ki, tüketicinin ayağı kesilmesin mağazalarımızdan..."

Anadolu Haber Ajansı