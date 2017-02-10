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TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ AÇILIYOR

10 Şubat 2017 Cuma 12:32
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürü Özcan: Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu. Toplamda 1,2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı kapasitesi bulunan tesis yakın zamanda tam kapasiteyle devreye alınacak.

TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİ AÇILIYOR
AKSARAY (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin yaklaşık 700 milyon dolara mal olduğunu belirterek, "Toplamda 1,2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı kapasitesi bulunan tesis, yakın zamanda tam kapasite devreye alınacak. Cumhurbaşkanımız çok önemli bir müjdeyi de verecek. Bu müjde, doğalgaz depolamada dünyada örneği az görülen bir proje olacak." dedi. 

Açılış öncesi tesisle ilgili açıklamalarda bulunan Özcan, proje kapsamında Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray İli, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık bin 100 ile bin 400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp olan toplam 12 kavern (suni mağara) oluşturulduğunu anlattı.

Özcan, proje kapsamında, tuz kavernlerine su basılıp, tuzun eritilerek dışarı çıkarıldığını ve kavernlerin doğalgaz depolamaya elverişli hale getirildiğini söyledi. 

Bu 12 kavernin tamamlanması ile toplam 1,2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacağını aktaran Özcan, günlük maksimum 44 milyon metreküp gazın Türkiye şebekesine verilebileceğini ifade etti.

Özcan, pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolama tesisinin kurulumunun tamamlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Toplamda 1,2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı ve günlük 40 milyon metreküp geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanlanıyor. Proje, yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu. Cumhurbaşkanı'mız gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete alacak. Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak. Cumhurbaşkanı'mız çok önemli bir müjdeyi de açılış sırasında verecek. Bu müjde, doğalgaz depolamada dünyada örneği az görülen bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz."


Anadolu Haber Ajansı
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