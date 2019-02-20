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TÜSİAD'ın yeni başkanı Kaslowski

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

TÜSİAD'ın yeni başkanı Kaslowski

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:32
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TÜSİAD'ın yeni başkanı Kaslowski

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 49. Genel Kurulu Four Seasons Hotel'de yapıldı. Genel kurulda yapılan oylamada tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Simone Kaslowski kimdir?

İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Simone Kaslowski ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya'nın satış bölümünde göreve başladı. 1995 yılında Organik Kimya CEO'su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlenen Kaslowski, TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı.

2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü. Kaslowski, 2017'den bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

2019 BEKLENTİLERİ

Bu arada TÜSİAD'ın "2019 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi" başlıklı raporu 49. Olağan Genel Kurul'da katılımcılarla paylaşıldı.

Raporda, "Sıkı para politikasının 2019'da yıl boyu sürdürüleceği varsayılmış, enflasyonda kalıcı bir düşüş görülmeden herhangi bir gevşeme adımı atılmayacağı öngörülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 büyüyeceği, enflasyonun yüzde 16,2, işsizliğin ise yüzde 12,5 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verilen raporda, 2019 yılında ihracatın 173 milyar dolar, cari işlemler açığının GSYH'a oranının da yüzde eksi 2,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

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TÜSİADKaslowskiTÜSİADın Yeni Başkanı
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